Pocas mujeres lideran las entidades bancarias en el mundo, y en Puerto Rico solo hay una. Se trata de Maritza Abadía, quien ocupa la presidencia de Banesco USA Puerto Rico.

Excluyendo designaciones en bancos gubernamentales, Abadía es la segunda mujer en la historia de la banca comercial puertorriqueña en ostentar un cargo de ese tipo.

Abadía lleva 12 años como líder del equipo de trabajo de Banesco en la isla y el pasado año fue nombrada presidenta, en reconocimiento a su extraordinario desempeño.

En su primer año en el puesto, la experimentada banquera llevó a Banesco a alcanzar altos nuevos hitos.

“El 2025 ha sido un año de gran éxito en el campo profesional. Hemos superado los $1,000 millones en depósitos. Hace 13 años, cuando empezamos, recibíamos menos de $50 millones”, expresó Abadía, al destacar que el banco mantiene un índice de retención de clientes que supera el 90%.

“Otro logro es que crecimos la cartera de préstamos en 25% en lo que va de año, pese a estos tiempos de retos e incertidumbre”, agregó.

Por si fuera poco, en junio pasado, Abadía obtuvo el galardón de Banquera del Año, premio que le otorgó la Cámara de Comercio de Puerto Rico, en reconocimiento a su aportación al desarrollo económico de la isla.

Abadía tiene más de 30 años de carrera en el sector bancario. Al mirar en retrospectiva le ilusiona saber que ha podido ayudar a otros a alcanzar sus metas.

“Me satisface tener un impacto positivo en el crecimiento de nuestro banco. Antes éramos solo 12 personas y ahora somos más de 30. Te queda también la satisfacción de saber que contribuyes a la creación de empleos. Somos un banco facilitador para que los empresarios de nuestra isla puedan continuar expandiendo y llevar exitosamente sus planes de negocio, en momentos en que no están llegando bancos a Puerto Rico, al contrario, se han ido”, dijo.

Ser la única fémina en presidir un banco en Puerto Rico en estos momentos se dice fácil, pero llegar a ese sitial ha sido un proceso largo que no ha estado exento de desafíos.

“La meta que yo tenía no era alcanzar la presidencia. Esto ha sido una evolución y un desafío porque hay acceso limitado a redes de mentoría. Aún existen estereotipos de género, y quienes creen que las mujeres no tenemos el mismo compromiso o la voluntad”, dijo.

“Como mujer tienes el reto de armonizar tus prioridades como líder, esposa, madre, profesional. Para vencer cualquier desafío tienes que demostrar dedicación, ser perseverante en tu plan y contar con el apoyo familiar”, agregó.

Abadía es contadora pública autorizada (CPA), posee una maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico, y ha ocupado distintos puestos de alto nivel en la banca, incluyendo directora de Banca Corporativa en Citibank N.A. Es miembro de la Fundación Comunitaria de Puerto Rico y del Centro de Acción Social Rafael Camacho Parés.

“Con mucho orgullo digo que soy producto de aquí, de Puerto Rico”, afirmó, al señalar que procura, desde su posición, inspirar y apoyar a otras féminas a alcanzar sus metas. Esa filosofía la promueve en Banesco, donde más del 50% del personal son mujeres.

Abadía quiere continuar forjando caminos, al tiempo que apoya nuevas iniciativas. “Me gustaría tener la oportunidad de trabajar en otros proyectos estratégicos y participar de forma más directa en proyectos comunitarios que apoyen el desarrollo de mujeres emprendedoras”.

Sus días de trabajo son largos: 12 horas diarias, de lunes a viernes. Ahora, sin disminuir la energía que dedica a Banesco en Puerto Rico, Abadía anda en busca de “más tiempo libre” solo para involucrarse en varios proyectos que le apasionan.

“Soy adoración con los perros, me fascinan. Quisiera trabajar alguna iniciativa que brinde apoyo y protección a los animales sin hogar. Me gustaría hacer algo, trabajar en un proyecto en el que pueda protegerlos”, mencionó.

Para la banquera, el éxito proviene de la capacidad de servir y conectar genuinamente con las personas a las que sirve. “Cuando nos apasiona lo que hacemos, el éxito viene de forma natural”, expresó.

Tres claves para el éxito de una mujer Tener confianza en sus habilidades

Ser perseverante

Adaptarse a los cambios y a lo que haya Una frase que te hace seguir adelante “La única manera de hacer un gran trabajo es amar lo que haces”, una frase de Steve Jobs que nos recuerda la importancia de la pasión y el compromiso en todo lo que emprendemos.

