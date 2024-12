Con la música como lenguaje universal de sanación, la musicoterapeuta Marta Hernández Candelas ha trazado un camino único, guiado por melodiosas notas que no solo han tocado innumerables corazones, sino que también han contribuido al bienestar integral.

“En el 1992, cuando estudiaba en la universidad, visité una comunidad de boricuas en Pensilvania y me di cuenta que se debía hacer mucho más por las comunidades a través de la música”, recordó “Martita” como cariñosamente la apodan sus conocidos, sobre el momento exacto en el que sintió un llamado de servicio.

Sin embargo, esta lucha no ha estado exenta de obstáculos, que la ha obligado a tener que batallar “un poco más” su lugar en la industria por el simple hecho de ser mujer.

“Trato de no pensar mucho en los retos que tuve que pasar, pero después uno se da cuenta…”, lamentó la profesora certificada como musicoterapeuta por el Certification Board of Music Therapists (CBMT). “Pero hay que tener mucha perseverancia, no parar y ser consistente, teniendo determinación para lo que uno quiera lograr”.