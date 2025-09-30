Pamela Anderson lidera el camino para las mujeres que eligen no maquillarse

Pamela Anderson no tiene nada en contra del maquillaje. Es solo que ella ya ha pasado por eso en sus años más jóvenes. Es por eso que ahora, a los 58 años, está asistiendo a desfiles de moda y estrenos de películas con la cara lavada.

Es una imagen que, especialmente para las mujeres mayores, sirve para atormentar y desconcertar. ¿Buscamos la juventud (y la relevancia) con una cara llena de maquillaje, o fomentamos una piel radiante y seguimos adelante sin maquillaje?

“No estoy tratando de ser la chica más guapa de la habitación”, dijo Anderson a Vogue antes de un desfile reciente al que asistió durante la Semana de la Moda de París. “Siento que es solo libertad. Es como un alivio”.

¿Es igual de fácil y cómodo andar sin maquillaje en el mundo no famoso? Algunos defensores de esta imagen, junto con expertos en estilo y belleza, opinan al respecto.

PUBLICIDAD

Las mujeres, en particular las mujeres mayores, no están renunciando universalmente al maquillaje, pero Anderson, Alicia Keys y otras celebridades que han mostrado públicamente sus rostros al natural ciertamente han inspirado a algunas a deshacerse de él.

Las mujeres trabajadoras, sin embargo, reconocen las dificultades de hacerlo en el trabajo, especialmente en espacios de trabajo tradicionales y menos creativos.

“Todavía creo que hay algo de política asociada con ello. Más en torno a sentirse y verse pulida”, dijo Deborah Borg, la jefa de recursos humanos de una empresa de tendencia creativa que tiene aproximadamente 25,000 empleados.

Dijo que ha visto a más mujeres ir a trabajar sin maquillaje desde el COVID, y cree que la pandemia alteró significativamente la dinámica del lugar de trabajo.

Borg, de 49 años, dejó de maquillarse hace cuatro años, salvo un toque ocasional de su labial rojo característico. En Dalya, una acogedora tienda de ropa en el moderno barrio Soho de Nueva York, se prestó como modelo para demostrar cómo ayudar a que la piel desnuda brille y cómo usar la vestimenta y los accesorios para acentuar el look.

La maquilladora Rebecca Robles aconsejó a Borg y a otras personas con piel madura que pensaran en la hidratación al elegir productos para aprovechar al máximo sus rostros al natural.

Robles recomienda una rutina debelleza de cinco pasos: un limpiador suave que no reseque la piel; un suero de vitamina C para iluminar y mitigar las líneas finas; una crema hidratante con protección solar; un protector solar de amplio espectro separado para un impulso adicional (no olvide aplicarlo en las orejas); y un bálsamo labial brillante para un poco de brillo adicional.

PUBLICIDAD

¿Sin rímel? No hay problema. Use un rizador de pestañas para darle un poco de vida al ojo, dijo Robles. Y cepille suavemente las cejas en su lugar para completar el look.

Encuentre productos con ácido hialurónico y ceramidas, sugiere Robles, y siempre deslice hacia arriba con los productos para el cuidado de la piel. Minimice los tirones y los tirones en la piel.

“Cuando su piel está radiante, una cosa que es realmente divertido tener en cuenta es que la luz se refleja en esa humedad en la piel y puede ayudar a difuminar cualquier línea fina o poro dilatado. Así que es beneficioso para todos”, dijo Robles.

Aconsejó que cada producto repose durante uno o dos minutos antes de aplicar el siguiente.

Borg enfatizó la facilidad de su rutina matutina desde que dejó de maquillarse. Solía pasar unos 30 minutos solo en maquillaje. Ahora, se peina y se maquilla la cara en la mitad de ese tiempo.

Natalie Tincher, estilista personal y fundadora de Bu Style, elogió a Anderson, Keys y otras celebridades que se han quedado sin maquillaje tanto públicamente como en las redes sociales.

“Se ven hermosas y tienen tanta confianza en su persona natural y en quiénes son que siento que realmente nos están dando un ejemplo a todas las mujeres para decir: ‘Oye, ¿qué estoy ocultando? No tengo que hacer eso. Puedo elegir si quiero ir sin maquillaje, con maquillaje mínimo, con glamour total. Puedo tener esas opciones’”, dijo.

Para sus clientes que no se maquillan, utiliza un enfoque de tres vertientes. Primero, con la ropa, “usa mucho color. Yo lo llamo nuestro filtro”, compartió Tincher.

PUBLICIDAD

En segundo lugar, juega con la textura; determina cómo se reflejará la luz. “Así que si tienes algo más mate, eso va a crear una iluminación más suave sobre ti. Si tienes más satén de seda, como digamos algo como una blusa, va a ser más como un rayo láser”, dijo.

Finalmente, complementa. Tincher dijo que los toques adicionales como prendedores de solapa, pantallas y collares pueden proporcionar un pulido acabado, especialmente si todavía se espera ese pulido en el trabajo. Un estilo considerado puede compensar los juicios sobre no maquillarse, dijo.

“Piensa en tu atuendo como la imagen completa. Cuando entras, ¿cuál es la declaración que está haciendo? No se trata solo de una parte de ti, se trata de toda tu presencia en una habitación”, dijo.

Colleen Gehoski Steinman, que vive cerca de Lansing, Michigan, recientemente pasó de una carrera en relaciones públicas y recaudación de fondos a la costura profesional. Durante la pandemia, dejó de teñirse el pelo y luego dejó de maquillarse la mayor parte del tiempo.

Pero a los 59 años, no es estricta al respecto si va a estar en una iluminación que la desdibuje.

“Esta es quienes realmente somos, y puedes ser hermosa tal como eres”, dijo Steinman.

En Carolina del Sur, Cate Chapman administra una tienda de bagels y vende sus natillas caseras en los mercados de agricultores en el área de Greenville. Cuando era adolescente, estaba totalmente metida en el maquillaje, pero ha estado felizmente libre de él desde principios de la década de 1990.

PUBLICIDAD

“Simplemente pensé, por un lado, que el maquillaje es caro”, dijo Chapman, de 57 años. “Ponérselo lleva mucho tiempo. Como mujer, estoy ganando menos, y mis homólogos masculinos no tienen que pagar este gasto. No es justo. Se siente esperado, y no está bien”.

El maquillaje, dijo, “se sentía como una prisión”. Dejó de hacerlo gradualmente, dejando primero la base. Pero aún así, no está por encima de aplicarse un poco de rímel en ocasiones especiales.