Abre convocatoria para Miss Mundial Plus Puerto Rico

La diversidad de cuerpos gana cada vez más espacio en la moda y la belleza, y Miss Mundial Plus Puerto Rico celebra 20 años impulsando el talento de la mujer plus boricua.

“El propósito de Miss Mundial Plus Puerto Rico es valorar el talento y la capacidad de la mujer plus, y reafirmar la indiscutible belleza de la mujer plus puertorriqueña. La mujer plus brilla por su entusiasmo, y deseos de superarse y de mostrar su talento. Busca que se le reconozca por su belleza, inteligencia y personalidad.”, expresó la empresaria y filántropa Frances López, actual presidenta de Miss Mundial Plus Puerto Rico.