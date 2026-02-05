Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
MagacínModa
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Anok Yai, el nuevo rostro del poder en la moda

La presencia de la modelo egipcia en pasarelas, campañas y portadas simboliza una nueva etapa en la alta moda

5 de febrero de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Anok Yai (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Anok Yai ha sido proclamada modelo del último año y su nombre se consolida como uno de los más influyentes de la moda contemporánea. No se trata solo de una carrera fulgurante, sino de un cambio de paradigma dentro de una industria que, durante décadas, ha mantenido unos códigos estéticos muy definidos.

RELACIONADAS

La presencia de la modelo egipcia en pasarelas, campañas y portadas simboliza una nueva etapa en la que la diversidad, el talento y la narrativa personal adquieren un peso central, con un reconocimiento otorgado por el British Fashion Council que no llega por sorpresa, sino tras una carrera plagada de trabajos para grandes firmas.

De una imagen viral al centro del sistema

La historia de Anok Yai comienza lejos de las pasarelas. Nacida en El Cairo en 1997, hija de padres sursudaneses, se trasladó siendo niña a Estados Unidos, donde creció y se formó académicamente. Su vida parecía encaminarse hacia la ciencia: estudiaba bioquímica en la universidad cuando una fotografía tomada en la Universidad de Howard cambió el rumbo de su destino.

Esta fotografía tomada en la Universidad de Howard en 2017 fue la que la llamó la atención de agencias de modelaje
Esta fotografía tomada en la Universidad de Howard en 2017 fue la que la llamó la atención de agencias de modelaje (Captura de pantalla )

La imagen, compartida en redes sociales en 2017, se hizo viral en cuestión de horas. Su belleza impactante y su porte natural llamaron la atención de agencias y profesionales del sector. A diferencia de otros relatos de descubrimiento, el suyo no estuvo mediado por castings interminables, sino por un fenómeno espontáneo que evidenció el poder de las nuevas plataformas en la industria de la moda.

Pocos meses después, Anok Yai firmaba con una agencia internacional y se preparaba para debutar en las pasarelas más exigentes del mundo. El tránsito de las aulas universitarias a los desfiles de alta moda fue tan rápido como determinante.

Un debut que marcó historia: Prada

El verdadero punto de inflexión llegó en 2018, cuando Anok Yai abrió el desfile de Prada. No fue un debut cualquiera. Se convirtió en la segunda modelo negra en inaugurar un desfile de la casa italiana, un gesto cargado de simbolismo en una firma conocida por marcar tendencias y discursos estéticos.

En 2018 Anok Yai abrió el desfile de Prada.
En 2018 Anok Yai abrió el desfile de Prada. (WGSN)

Desde ese momento, su carrera avanzó a una velocidad poco habitual incluso en un sector acostumbrado a las trayectorias meteóricas. Su forma de caminar, su presencia escénica y su capacidad para transformar cada prenda en un gesto narrativo la situaron rápidamente en el radar de los directores creativos más influyentes. La prensa especializada destacó entonces no solo su imagen, sino su inteligencia interpretativa sobre la pasarela. Anok Yai no desfila, construye personajes, un rasgo que la ha diferenciado desde el inicio.

De Saint Laurent a Mugler

Desde su debut, Anok Yai ha participado en cientos de desfiles para algunas de las casas más relevantes del panorama internacional. Versace, Saint Laurent, Valentino, Hugo Boss, Tom Ford o Mugler han contado con ella como uno de sus rostros recurrentes. Su presencia se ha vuelto habitual tanto en colecciones de alta costura como en propuestas ‘prêt-à-porter’.

Su versatilidad ha sido una de las claves de su éxito. Puede encarnar una feminidad clásica y poderosa, pero también una estética futurista o experimental. En un mismo año ha sido capaz de transitar desde el minimalismo más depurado hasta propuestas conceptuales cargadas de dramatismo.

Portadas, campañas y visibilidad global

El ascenso de Anok Yai no se ha limitado a las pasarelas. Su rostro ha protagonizado campañas internacionales y ha ocupado portadas de algunas de las revistas más influyentes del sector. Vogue Francia, Allure o Perfect han contado con ella como imagen central, consolidando su estatus dentro del circuito editorial.

Anok Yai en la gala Met de Nueva York el 6 de mayo de 2024
Anok Yai en la gala Met de Nueva York el 6 de mayo de 2024 (Agencia EFE)

Estas apariciones han contribuido a construir una narrativa que va más allá de la moda. En sus editoriales, proyecta una imagen que combina sofisticación, fuerza y vulnerabilidad, alejándose de los estereotipos tradicionales asociados a la figura de la modelo. La industria ha encontrado en ella una imagen contemporánea, alineada con los discursos actuales sobre identidad, representación y diversidad cultural que cobran fuerza para el sector de la moda en la actualidad.

Modelo del año: un reconocimiento con peso simbólico

El título de modelo del año, otorgado por el British Fashion Council en los Fashion Awards, supone un reconocimiento a su impacto en los últimos doce meses, pero también a su influencia cultural. Este galardón la sitúa junto a nombres que han marcado época y refuerza su posición como una de las figuras clave del momento.

En su discurso de agradecimiento, Anok Yai aludió a su recorrido personal y a la importancia de sentirse representada en un sector que durante años ha excluido a muchas mujeres. Sus palabras fueron interpretadas como un mensaje claro sobre la necesidad de seguir avanzando hacia una moda más inclusiva y consciente.

Anok Yai ha sido reconocida como modelo del año 2025 por el British Fashion Council
Anok Yai ha sido reconocida como modelo del año 2025 por el British Fashion Council (Agencia EFE)

Uno de los aspectos más relevantes de la figura de Anok Yai es su papel como símbolo de representación. Mujer negra, con rasgos poco habituales en los cánones tradicionales de la moda, ha hablado abiertamente sobre las dificultades y microagresiones que ha enfrentado en su carrera. Lejos de adoptar un discurso complaciente, ha utilizado su visibilidad para señalar las carencias del sector y reivindicar espacios para perfiles históricamente marginados. Su presencia constante en desfiles de primer nivel ha contribuido a normalizar una diversidad que, durante décadas, fue anecdótica.

Expertos en moda coinciden en que su éxito no es una excepción aislada, sino el reflejo de un cambio estructural que, aunque lento, empieza a consolidarse. En alfombras rojas y eventos públicos, sus elecciones estilísticas refuerzan esa narrativa. Vestidos de siluetas potentes, referencias históricas reinterpretadas y una presencia que no necesita artificios excesivos definen su imagen pública.

Del laboratorio al foco mediático

El hecho de que Anok Yai estuviera destinada inicialmente a una carrera científica añade una capa más a su relato. Su formación en bioquímica ha sido citada en numerosas entrevistas como una herramienta que le ha proporcionado disciplina y capacidad analítica, cualidades que ha trasladado a su trabajo como modelo.

La modelo Anok Yai en la entrega de los premios Óscar, el 2 de marzo de 2025
La modelo Anok Yai en la entrega de los premios Óscar, el 2 de marzo de 2025 (Agencia EFE)

Esta dualidad rompe con el estereotipo tradicional asociado a la profesión y refuerza la idea de una modelo consciente de su papel dentro de la industria. Su historia personal conecta con una generación que busca referentes complejos y reales, alejados de narrativas simplificadas.

Su carrera sintetiza muchas de las transformaciones que vive la moda actual: diversidad, nuevas formas de descubrimiento, discursos más críticos y una redefinición del papel de las modelos dentro del sistema. El título de modelo del año no es un punto final, sino una confirmación de un proceso en curso.

Tags
ModelajeModa
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 5 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Magacín
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: