Moda
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Viral: Heidi Klum y su incómodo vestido de látex en la alfombra roja de los Grammy

La exmodelo de 52 años dio de qué hablar al lucir un traje que simulaba una “segunda piel”

2 de febrero de 2026 - 12:05 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La rigidez del material del diseño que lució, obligó a Heidi Klum a desplazarse con pasos cortos y muy medidos durante su paso por la alfombra roja, (The Associated Press)
Por Magacín

El paso de Heidi Klum por la alfombra roja de los premios Grammy se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche.

La exmodelo y presentadora de 52 años dio de qué hablar al lucir un vestido muy ajustado en tono “nude” confeccionado en látex, que marcaba toda su silueta y evocaba la idea de una “segunda piel”. La elección de vestuario de Klum no solo llamó la atención por su estética, sino también por lo poco práctico del mismo, lo que denotaba incomodidad.

El diseño fue creado por la diseñadora Marina Hoermanseder, conocida por sus propuestas de estética con estructuras que moldean el cuerpo al detalle como si se tratara de una escultura. Sobre el proceso detrás del vestido, Klum explicó en su cuenta de Instagram: “Mi vestido de Marina Hoermanseder es un molde de cuero hecho a mano de mi cuerpo y luego lacado para que combine con mi piel”, escribió en la publicación.

La rigidez del material obligó a la presentadora a desplazarse con pasos cortos y muy medidos durante su paso por la alfombra roja, un detalle que no pasó desapercibido y que avivó los memes en redes sociales. Mientras algunos celebraron la audacia y la seguridad con la que lució el diseño, otros cuestionaron su falta de practicidad.

Heidi Klum Grammy
Magacín
