Carolina Herrera presenta la “Bimba Bag”
Fabricadas a mano en el Leather Atelier de la casa, cada pieza es una interpretación única del modelo original.
28 de octubre de 2025 - 2:14 PM
Concebida como una pieza que trasciende su función,la Bimba Bag de Carolina Herrera propone una reflexión sobre el estilo, la artesanía y la individualidad.
Su nombre, derivado de la palabra italiana bimba, que significa “niña pequeña”, resume el espíritu lúdico y curioso que inspira esta creación.
El bolso Bimba se distingue por incorporar las iniciales “Carolina 2020”, diseñadas especialmente para esta línea, presentes en distintos formatos: grabadas en una placa bañada en oro, cosidas o acolchadas sobre la exclusiva piel Abedul craquelada, elaborada con la técnica Soufflé. El resultado es una superficie, que combina líneas curvas y rectas en un diseño geométrico de gran impacto visual.
Sus asas trenzadas y los eslabones metálicos con las iniciales de la compañía completan un conjunto que evidencia precisión artesanal y atención al detalle.
Inspirada en la energía dinámica de Nueva York, la colección redefine la idea de elegancia audaz. La propuesta incorpora materiales como el tweed jacquard y el Soufflé acolchado, extendiendo estos códigos a las camisas blancas, los vestidos de tafetán negro, los pañuelos y la joyería.
En la línea masculina, la misma técnica se combina con tejidos que aportan estructura y comodidad, en una lectura contemporánea de la funcionalidad urbana.
