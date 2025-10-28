Carolina Herrera presenta la “Bimba Bag”

Concebida como una pieza que trasciende su función,la Bimba Bag de Carolina Herrera propone una reflexión sobre el estilo, la artesanía y la individualidad.

Su nombre, derivado de la palabra italiana bimba, que significa “niña pequeña”, resume el espíritu lúdico y curioso que inspira esta creación.

El bolso Bimba se distingue por incorporar las iniciales “Carolina 2020”, diseñadas especialmente para esta línea, presentes en distintos formatos: grabadas en una placa bañada en oro, cosidas o acolchadas sobre la exclusiva piel Abedul craquelada, elaborada con la técnica Soufflé. El resultado es una superficie, que combina líneas curvas y rectas en un diseño geométrico de gran impacto visual.

Fabricadas a mano en el Leather Atelier de la casa, cada pieza es una interpretación única del modelo original. La interacción entre el brillo del metal y la luminosidad del cuero crea un contraste que equilibra refinamiento y carácter.

Sus asas trenzadas y los eslabones metálicos con las iniciales de la compañía completan un conjunto que evidencia precisión artesanal y atención al detalle.

Inspirada en la energía dinámica de Nueva York, la colección redefine la idea de elegancia audaz. La propuesta incorpora materiales como el tweed jacquard y el Soufflé acolchado, extendiendo estos códigos a las camisas blancas, los vestidos de tafetán negro, los pañuelos y la joyería.