Desfila en Colombia el primer robot modelo de Latinoamérica

¿Es el inicio de una nueva era de la moda con inteligencia artificial?

1 de diciembre de 2025 - 11:07 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Modelo robot Barranquilla Fashion Week (Instagram (@aecompany_))
Por El Tiempo / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La más reciente edición del Barranquilla Fashion Week (BQFW), que se celebró del 19 al 22 de noviembre en Colombia, volvió a posicionar a Latinoamérica como un laboratorio vibrante de creatividad, tecnología y negocios en la moda. El evento, que llegó a su 12vo aniversario, presentó propuestas que desdibujaron los límites entre diseño e innovación.

RELACIONADAS

El momento más comentado surgió con el diseñador Orlando Zapata, quien presentó al primer robot humanoide en desfilar como modelo en Latinoamérica, una escena que se viralizó y elevó la visibilidad internacional del evento. A esta apuesta tecnológica se sumó la diseñadora española Ágatha Ruiz de la Prada, quien sorprendió con una colección creada mediante inteligencia artificial (IA), abriendo nuevas posibilidades estéticas.

Modelo robot Barranquilla Fashion Week
Modelo robot Barranquilla Fashion Week (Instagram (@aecompany_))

Otro de los hitos del encuentro fue la presentación del colombiano Mario Hernández, quien cautivó con una colección inspirada en Disney, dividida en las cápsulas Sueños, Amor, Magia y Aventura. Su trayectoria fue reconocida con la distinción de diseñador honorario del Latinamerican Travel & Fashion Hub, otorgada durante el lanzamiento oficial de esta plataforma en la Universidad del Norte.

ModaBogotáDesfile de modasRobotsInteligencia artificial
ACERCA DEL AUTOR
El Tiempo / GDA
La primera edición del periódico EL TIEMPO circuló el 30 de enero de 1911. Nuestra misión es entregar a las audiencias productos y contenidos confiables, relevantes y oportunos, comprometidos con la...
Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: