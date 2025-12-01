Desfila en Colombia el primer robot modelo de Latinoamérica

La más reciente edición del Barranquilla Fashion Week (BQFW), que se celebró del 19 al 22 de noviembre en Colombia, volvió a posicionar a Latinoamérica como un laboratorio vibrante de creatividad, tecnología y negocios en la moda. El evento, que llegó a su 12vo aniversario, presentó propuestas que desdibujaron los límites entre diseño e innovación.

El momento más comentado surgió con el diseñador Orlando Zapata, quien presentó al primer robot humanoide en desfilar como modelo en Latinoamérica, una escena que se viralizó y elevó la visibilidad internacional del evento. A esta apuesta tecnológica se sumó la diseñadora española Ágatha Ruiz de la Prada, quien sorprendió con una colección creada mediante inteligencia artificial (IA), abriendo nuevas posibilidades estéticas.

Modelo robot Barranquilla Fashion Week (Instagram (@aecompany_))

Otro de los hitos del encuentro fue la presentación del colombiano Mario Hernández, quien cautivó con una colección inspirada en Disney, dividida en las cápsulas Sueños, Amor, Magia y Aventura. Su trayectoria fue reconocida con la distinción de diseñador honorario del Latinamerican Travel & Fashion Hub, otorgada durante el lanzamiento oficial de esta plataforma en la Universidad del Norte.