¿Cuánto cobra una modelo por desfilar para Victoria’s Secret?

Tras la presentación de Karol G en el desfile de Victoria’s Secret, le mostramos algunas de la modelos mejores pagadas del mundo. Aunque su salario por desfilar o representar a la marca es significativo, la mayor parte de sus ingresos proviene de contratos externos con reconocidas firmas de moda, belleza y estilo de vida, que aprovechan la enorme exposición mediática que brinda el título de “Ángel”.

El caso más emblemático es el de Gisele Bündchen, considerada la modelo de Victoria’s Secret mejor pagada de todos los tiempos. En 2015, la supermodelo brasileña obtuvo 44 millones de dólares en ingresos, impulsados por acuerdos con marcas como Under Armour, Chanel y Carolina Herrera. Con un patrimonio neto estimado en 386 millones de dólares, Bündchen marcó un precedente en la industria.

Le sigue Adriana Lima, quien durante sus años como uno de los rostros más icónicos de la firma alcanzó un salario anual cercano a los 9 millones de dólares. Además, la modelo brasileña ha sido imagen de Maybelline, consolidando su posición entre las figuras más influyentes del modelaje internacional.

En tercer lugar figura Doutzen Kroes, exmodelo neerlandesa de la marca, con ingresos estimados de $7.5 millones al año, seguida por Alessandra Ambrosio, quien alcanzó los 5 millones anuales y lanzó su propia línea de trajes de baño, Ale by Alessandra Ambrosio. Otras modelos destacadas como Candice Swanepoel y Karlie Kloss también se ubicaron en este rango de ganancias.

Las modelos más recientes, aunque perciben cifras menores, continúan dentro del selecto grupo de las mejor remuneradas. Kendall Jenner, reconocida por sus colaboraciones con Calvin Klein y Vogue, gana alrededor de 4 millones de dólares al año, mientras que Gigi Hadid, embajadora de CoverGirl, obtiene aproximadamente $2.5 millones. Por su parte, Lily Aldridge y Martha Hunt completan la lista con ganancias cercanas a 2 millones de dólares anuales.

En promedio, los “ángeles” de Victoria’s Secret ganan entre $400 millones y $4,000 millones al año por su trabajo directo con la marca, aunque las cifras varían según su antigüedad, fama y número de contratos externos. Más allá del salario, el principal valor del título radica en la visibilidad internacional que ofrece, lo que facilita acceder a campañas publicitarias y colaboraciones de alto nivel.