Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
16 de octubre de 2025
86°lluvia ligera
MagacínModa
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

¿Cuánto cobra una modelo por desfilar para Victoria’s Secret?

Las modelos que llevan el título de “ángeles” de la marca son algunas de la mejores pagadas del mundo. Te decimos las impresionantes cifras

16 de octubre de 2025 - 4:50 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los salarios por desfilar o representar a la marca estadounidense alcanzan cifras millonarias (Evan Agostini)
Por El Tiempo / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Tras la presentación de Karol G en el desfile de Victoria’s Secret, le mostramos algunas de la modelos mejores pagadas del mundo. Aunque su salario por desfilar o representar a la marca es significativo, la mayor parte de sus ingresos proviene de contratos externos con reconocidas firmas de moda, belleza y estilo de vida, que aprovechan la enorme exposición mediática que brinda el título de “Ángel”.

RELACIONADAS

El caso más emblemático es el de Gisele Bündchen, considerada la modelo de Victoria’s Secret mejor pagada de todos los tiempos. En 2015, la supermodelo brasileña obtuvo 44 millones de dólares en ingresos, impulsados por acuerdos con marcas como Under Armour, Chanel y Carolina Herrera. Con un patrimonio neto estimado en 386 millones de dólares, Bündchen marcó un precedente en la industria.

Le sigue Adriana Lima, quien durante sus años como uno de los rostros más icónicos de la firma alcanzó un salario anual cercano a los 9 millones de dólares. Además, la modelo brasileña ha sido imagen de Maybelline, consolidando su posición entre las figuras más influyentes del modelaje internacional.

Angel Reese llevó su juego de la cancha a la pasarela, y de paso hizo historia. La alera del Sky de Chicago se convirtió en la primera deportista profesional en desfilar en el Victoria’s Secret Fashion Show el miércoles, uniéndose a la destacada alineación de “Wings Reveal” de la marca en Nueva York.Jasmine Tookes abrió el espectáculo mostrando su avanzado estado de embarazo.Adriana Lima.
1 / 12 | Luces, cámaras y ángeles: así se vivió el Victoria’s Secret Fashion Show. Angel Reese llevó su juego de la cancha a la pasarela, y de paso hizo historia. La alera del Sky de Chicago se convirtió en la primera deportista profesional en desfilar en el Victoria’s Secret Fashion Show el miércoles, uniéndose a la destacada alineación de “Wings Reveal” de la marca en Nueva York. - Andy Kropa

En tercer lugar figura Doutzen Kroes, exmodelo neerlandesa de la marca, con ingresos estimados de $7.5 millones al año, seguida por Alessandra Ambrosio, quien alcanzó los 5 millones anuales y lanzó su propia línea de trajes de baño, Ale by Alessandra Ambrosio. Otras modelos destacadas como Candice Swanepoel y Karlie Kloss también se ubicaron en este rango de ganancias.

Las modelos más recientes, aunque perciben cifras menores, continúan dentro del selecto grupo de las mejor remuneradas. Kendall Jenner, reconocida por sus colaboraciones con Calvin Klein y Vogue, gana alrededor de 4 millones de dólares al año, mientras que Gigi Hadid, embajadora de CoverGirl, obtiene aproximadamente $2.5 millones. Por su parte, Lily Aldridge y Martha Hunt completan la lista con ganancias cercanas a 2 millones de dólares anuales.

En promedio, los “ángeles” de Victoria’s Secret ganan entre $400 millones y $4,000 millones al año por su trabajo directo con la marca, aunque las cifras varían según su antigüedad, fama y número de contratos externos. Más allá del salario, el principal valor del título radica en la visibilidad internacional que ofrece, lo que facilita acceder a campañas publicitarias y colaboraciones de alto nivel.

El desfile anual de Victoria’s Secret también ha sido una plataforma codiciada para artistas musicales. Cantantes como Madison Beer, Karol G o el grupo TWICE no cobran un honorario fijo por presentarse, sino que su beneficio proviene de la exposición mediática y el prestigio asociado al evento. Se estima que un artista puede obtener hasta $6,400 millones en valor publicitario indirecto gracias a la visibilidad global que genera el espectáculo.

Tags
Desfile de modasVictoria’s SecretModelaje
ACERCA DEL AUTOR
El Tiempo / GDA
La primera edición del periódico EL TIEMPO circuló el 30 de enero de 1911. Nuestra misión es entregar a las audiencias productos y contenidos confiables, relevantes y oportunos, comprometidos con la...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 16 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Magacín
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: