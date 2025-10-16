¿Quién es la modelo embarazada que abrió el desfile de Victoria’s Secret?

1 / 12 | Luces, cámaras y ángeles: así se vivió el Victoria’s Secret Fashion Show. Angel Reese llevó su juego de la cancha a la pasarela, y de paso hizo historia. La alera del Sky de Chicago se convirtió en la primera deportista profesional en desfilar en el Victoria’s Secret Fashion Show el miércoles, uniéndose a la destacada alineación de “Wings Reveal” de la marca en Nueva York. - Andy Kropa