¿Quién es la modelo embarazada que abrió el desfile de Victoria’s Secret?
La modelo convirtió su “baby bump” de 9 meses en el momento más comentado del desfile
16 de octubre de 2025 - 12:10 PM
El regreso del Victoria’s Secret Fashion Show estuvo lleno de momentos icónicos y uno de los más comentados ocurrió al comienzo del desfile, cuando una modelo embarazada abrió la pasarela luciendo su “baby bump” con orgullo.
Las imágenes rápidamente se hicieron virales y captaron la atención de todos, marcando un momento histórico dentro del espectáculo de ropa interior.
Se trata de la estadounidense Jasmine Tookes, de 34 años, quien deslumbró con unas majestuosas alas doradas decoradas con luces y detalles metálicos en la apertura del show.
Tookes, que en julio pasado anunció que espera su segundo hijo, lució lencería nude cubierta con un vestido con cadenas doradas y perlas que realzaba su silueta y permitía ver su vientre de nueve meses de gestación, el cual acarició con ternura sobre la pasarela.
El pasado verano, la modelo compartió en redes sociales imágenes una sesión de fotos, revelando que espera un niño. “Otro pequeño alma para amar”, escribió junto a las fotografías que capturaban su embarazo.
Con esta aparición, Tookes se suma a las modelos que rompen esteriotipos, redefiniendo la maternidad y la belleza sobre la pasarela.
