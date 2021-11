Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Si eres de las que pasaba horas de horas viendo “Sex and the City”- y soñando con los “looks” y estilismos de cada una de las protagonistas- el 2020 ha traído una buena noticia para ti (sí, al menos una). Se trata de “Emily in Paris”, el nuevo éxito de Netflix protagonizado por Lily Collins, que es- nada más y nada menos- el proyecto de Darren Star y Patricia Field, el productor de televisión y la estilista respectivamente, del gran éxito de los noventa.