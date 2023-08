La empresaria cubana Luba Nieman, quien llegó a Puerto Rico procedente de Nueva York en los inicios de los años 80, falleció hoy, miércoles.

El deceso fue confirmado por su hija, Jennifer Nieman, quien, a través de una publicación en la sección de historias de Instagram, ofreció detalles de los servicios fúnebres que tendrán lugar en la ciudad de Miami, Florida.

De igual manera, la presentadora Alexandra Malagón compartió con sus seguidores la noticia del fallecimiento de su amiga. La esposa del cantante Gilberto Santa Rosa aprovechó para resaltar las cualidades de la referente de moda.

“Luba siempre, pero siempre me trató de una manera tan dulce y cariñosa. Una mujer bella y con un gusto exquisito. Fui su modelo decenas de veces para su boutique en Puerto Rico. Trabajé con ella muchos años y siempre me ayudaba en mis eventos y programas, a través de los años nos hicimos amigas. Ella me daba consejos y estaba pendiente de mí. En los últimos años nos comunicábamos por las redes y mensajes porque ella ya no vivía en la isla. Descansa en paz amiga querida, siempre te recordaré y agradeceré las cosas que hiciste por mí”, lamentó la comunicadora.

Otra boricua que trabajó con Nieman fue la exreina de belleza Dayanara Torres. Hasta el momento, la puertorriqueña solo compartió la historia que publicó la hija de la empresaria.

En el 2019, a casi dos décadas de abrir cuatro boutiques en Puerto Rico con su nombre estampado, la cubana decidió disfrutar de sus hijos y nietos. Sin embargo, se dio cuenta de que lo suyo no era el retiro y regresó al glamour.

“Volví para invertir en Puerto Rico porque me encanta lo que hago y eso de las ventas a mí me da vida”, dijo la empresaria una entrevista con El Nuevo Día.

Esa vuelta a la actividad se dio tras un encuentro con el diseñador Gustavo Arango en Nueva York.

“Muy generosamente me ofreció un espacio en su boutique, acepté y fue maravilloso, pero a mí todos los diseñadores puertorriqueños me fascinan, no tienen nada que envidiarle a lo que se presenta en Milán o en París. La gente en las calles de París me llegó a detener para preguntarme por un traje que llevaba puesto, que era de la diseñadora Lisa Capalli”, recordó.