Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Nueva York - La diseñadora estadounidense Kate Spade, fallecida en un aparente suicidio este martes en su casa en Nueva York, había padecido un trastorno bipolar durante los últimos años, según dijo su hermana Reta Saffo a medios locales.



"No recibió el cuidado adecuado para lo que creo era -e intenté numerosas veces ayudarla a tratarse- un trastorno bipolar", expresó Saffo, dos años mayor que Kate, al canal NBC 4, donde consideró que la diseñadora no esperaba la "inmensa celebridad" que cosechó ni estaba "preparada" para ella.



Asimismo, el martes dijo a The Kansas Local Star que la muerte de su hermana no le resultó "inesperada" y opinó que "todo el estrés y presión de su marca" de moda pudo haber "accionado el interruptor por el que, con el tiempo, se volvió totalmente maníaco-depresiva".



No obstante, fuentes cercanas a la familia de Spade dijeron hoy a la revista People que sus familiares están "indignados y entristecidos" de que Saffo, "que ha estado distanciada más de 10 años" de ellos, "elija aparecer con comentarios infundados".



"Sus declaraciones pintan un retrato de alguien que no la conocía para nada", señalaron esas fuentes, que calificaron a la diseñadora de "amable, generosa, divertida, cálida y extremadamente privada".



Spade, de 55 años, fue hallada por su ama de llaves con una bufanda atada al cuello en su casa de Manhattan, donde dejó una nota en la que, según versiones, le pide a su hija que no se sienta culpable por lo sucedido y le pregunte a su padre.



De acuerdo con la policía local, el contenido de la nota, el estado del apartamento y los comentarios de los testigos apuntan a un "aparente suicidio", aunque no se conoce todavía el resultado de la autopsia.



Fuentes policiales dijeron a Page Six que el motivo del suicidio podrían ser "problemas familiares" en su "relación" de pareja, y otros medios especializados en farándula apuntan a que el marido de la diseñadora, Andy Spade, estaba buscando un apartamento.



Según versiones, Andy estaba en la casa familiar en el momento de su muerte mientras que su hija, Frances Beatrix, de 13 años, estaba en la escuela.



Graduada en periodismo, Spade comenzó su carrera en los años 80 en la revista "Mademoiselle" en Manhattan, donde fue editora de moda y accesorios; y más adelante, en 1993, cofundó junto a su esposo la marca Kate Spade New York .