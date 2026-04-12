Fallece el padre de la reina Mary de Dinamarca

Copenhague - El padre de la Reina Mary de Dinamarca, de origen australiano, John Donaldson, ha muerto en Tasmania, dijo la casa real en Copenhague el domingo. Tenía 84 años.

Donaldson murió en Hobart, según un comunicado real, sin dar más detalles. Según el comunicado, su salud había ido empeorando en los últimos años y la reina le visitó por última vez a finales de marzo.

John Dalgleish Donaldson, nacido en Escocia el 5 de septiembre de 1941, fue profesor de matemáticas aplicadas.

Mary se convirtió en reina de Dinamarca en enero de 2024, tras dos décadas como princesa heredera, cuando su marido se convirtió en monarca del país escandinavo. Fue proclamado rey Federico X tras la abdicación de su madre, la reina Margarita II.

Frederik y Mary se conocieron durante los Juegos Olímpicos de 2000 en Sydney. Se casaron en 2004.

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El comunicado del domingo citaba a María diciendo que “mi corazón está apesadumbrado”.

“Pero sé que cuando el dolor se asiente, los recuerdos alegrarán mi día, y lo que permanecerá más fuerte es el amor y la gratitud por todo lo que me dio y me enseñó”, añadió.

La madre de Mary, Henrietta Clark Donaldson, falleció en 1997. Su padre se casó con Susan Moody en 2001.

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