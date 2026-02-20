La camisa de cuadros, una prenda que nunca desapareció

Conocida como ‘plaid shirt’, la camisa de cuadros ha sido una constante en la moda, aunque su posición haya fluctuado con las tendencias.

Sus orígenes se entrelazan con el tejido tartán, un patrón escocés tradicional que durante siglos ha simbolizado identidad cultural, inicialmente como tejido funcional y luego en prendas de vestir diversas.

Este motivo, compuesto por líneas cruzadas de diferentes colores, no tardó en cruzar fronteras y contextos sociales. En Estados Unidos se consolidó como ícono de la clase trabajadora en el oeste y, más tarde, fue adoptada por movimientos culturales como el grunge de los años noventa, que la convirtió en símbolo de rebeldía y despreocupación.

Aunque siempre ha existido en modificadas formas desde mediados del siglo XX, el patrón de cuadros vivió una transición significativa cuando pasó de la prenda utilitaria a un elemento estilístico del vestir urbano.

En los últimos años esa transición se ha acelerado: la camisa de cuadros ha sido reinterpretada por diseñadores y casas de moda con distintos enfoques, desde piezas XL hasta cortes más elegantes y refinados.

En la pasarela, la presencia de cuadros y patrones derivados ha sido clave. Diseñadores destacados por su creatividad y por desafiar los cánones clásicos han reintroducido la camisa de cuadros en colecciones recientes, tanto en versiones clásicas como en reinterpretaciones innovadoras.

En la temporada de primavera-verano, marcas como Bottega Veneta, Marine Serre, Maison Margiela y Acne Studios incluyeron tartán en prendas ligeras y fluidas, lo que ayudó a asociar los cuadros con una estética moderna y versátil más allá de los climas fríos tradicionales.

Durante las pasarelas de otoño-invierno, este motivo se reafirmó como un elemento clave de temporada, con firmas que integraron camisas de cuadros y piezas inspiradas en franela en estilos que coexistieron con tejidos técnicos y sastrería contemporánea, demostrando que el patrón se adapta a múltiples discursos estéticos.

El regreso de la camisa de cuadros no es solo una moda pasajera. (María Muñoz Rivera)

Color y composición: de lo clásico a lo contemporáneo

Aunque la camisa de cuadros tradicional evoca colores cálidos como rojo, negro y verde —muy asociados con la estética rural o grunge—, la tendencia actual ha ampliado su paleta.

Los diseñadores han incorporado desde combinaciones saturadas y contrastantes hasta versiones más suaves y monocromáticas, integrando materiales que van desde el algodón grueso de franela hasta tejidos más livianos o mezclas con fibras técnicas.

Este espectro de colores y texturas permite que la camisa sea funcional tanto en contextos relajados como en propuestas más sofisticadas. Tonalidades tradicionales quedan bien con prendas de lana para un estilo casual; mientras que versiones en colores neutros o pastel pueden integrarse con piezas de sastrería.

Cómo integrarla en el día a día

La camisa de cuadros se ha consolidado como una prenda extremadamente adaptable. Su simplicidad estructural y su patrón singular la convierten en un recurso versátil dentro del vestuario cotidiano.

Firmas como Byan beben del imaginario de esta camisa para trasladarlo a una propuesta completa: abrigos, chalecos y faldas que aparecen copados de este estampado en piezas pensadas para ser combinadas entre sí, una opción que también integra la diseñadora española Celia B, con vestidos y faldas de cuadros.

Una de las maneras más sencillas de llevarla es sobre prendas básicas: una camisa de cuadros abierta sobre una camiseta lisa y unos pantalones vaqueros crea una combinación equilibrada entre lo clásico y lo contemporáneo. Para climas más fríos, se puede usar sobre un suéter delgado o incluso debajo de una chaqueta ligera.

Además, no se limita a llevarla de forma tradicional. Entre los estilistas se está popularizando la técnica de anudarla alrededor de la cintura, añadiendo un punto visual interesante a opciones más sobrias sin sobrecargar el conjunto.

Otra forma de incorporarla es combinar piezas de cuadros con elementos más formales, como faldas midi o pantalones rectos de corte limpio. Esto permite que el patrón funcione como un elemento de contraste, suavizando la formalidad sin perder personalidad.

La camisa de cuadros combina tradición escocesa con estilo urbano contemporáneo. (Foto cedida por Morris & Co) (María Muñoz Rivera)

Un patrón con múltiples significados

El regreso de la camisa de cuadros no es solo una moda pasajera. Su longevidad se debe a su capacidad para transmitir significados múltiples: desde lo práctico y utilitario hasta lo rebelde y culturalmente cargado.

Este patrón ha sido adoptado por subculturas tan diversas como el punk, que lo asoció con la contracultura y la protesta estética, o el grunge de los noventa, donde simbolizaba despreocupación y autenticidad.

