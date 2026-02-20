Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
MagacínModa
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

La camisa de cuadros, una prenda que nunca desapareció

Esta pieza ha sido reinterpretada por diseñadores y casas de moda con distintos enfoques

20 de febrero de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Diseñadores como Bottega Veneta y Maison Margiela reinterpretan la camisa de cuadros en pasarelas recientes. (Foto cedida por Studio Amaro) (María Muñoz Rivera)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Conocida como ‘plaid shirt’, la camisa de cuadros ha sido una constante en la moda, aunque su posición haya fluctuado con las tendencias.

RELACIONADAS

Sus orígenes se entrelazan con el tejido tartán, un patrón escocés tradicional que durante siglos ha simbolizado identidad cultural, inicialmente como tejido funcional y luego en prendas de vestir diversas.

Este motivo, compuesto por líneas cruzadas de diferentes colores, no tardó en cruzar fronteras y contextos sociales. En Estados Unidos se consolidó como ícono de la clase trabajadora en el oeste y, más tarde, fue adoptada por movimientos culturales como el grunge de los años noventa, que la convirtió en símbolo de rebeldía y despreocupación.

Aunque siempre ha existido en modificadas formas desde mediados del siglo XX, el patrón de cuadros vivió una transición significativa cuando pasó de la prenda utilitaria a un elemento estilístico del vestir urbano.

En los últimos años esa transición se ha acelerado: la camisa de cuadros ha sido reinterpretada por diseñadores y casas de moda con distintos enfoques, desde piezas XL hasta cortes más elegantes y refinados.

En la pasarela, la presencia de cuadros y patrones derivados ha sido clave. Diseñadores destacados por su creatividad y por desafiar los cánones clásicos han reintroducido la camisa de cuadros en colecciones recientes, tanto en versiones clásicas como en reinterpretaciones innovadoras.

En la temporada de primavera-verano, marcas como Bottega Veneta, Marine Serre, Maison Margiela y Acne Studios incluyeron tartán en prendas ligeras y fluidas, lo que ayudó a asociar los cuadros con una estética moderna y versátil más allá de los climas fríos tradicionales.

Durante las pasarelas de otoño-invierno, este motivo se reafirmó como un elemento clave de temporada, con firmas que integraron camisas de cuadros y piezas inspiradas en franela en estilos que coexistieron con tejidos técnicos y sastrería contemporánea, demostrando que el patrón se adapta a múltiples discursos estéticos.

El regreso de la camisa de cuadros no es solo una moda pasajera.
El regreso de la camisa de cuadros no es solo una moda pasajera. (María Muñoz Rivera)

Color y composición: de lo clásico a lo contemporáneo

Aunque la camisa de cuadros tradicional evoca colores cálidos como rojo, negro y verde —muy asociados con la estética rural o grunge—, la tendencia actual ha ampliado su paleta.

Los diseñadores han incorporado desde combinaciones saturadas y contrastantes hasta versiones más suaves y monocromáticas, integrando materiales que van desde el algodón grueso de franela hasta tejidos más livianos o mezclas con fibras técnicas.

Este espectro de colores y texturas permite que la camisa sea funcional tanto en contextos relajados como en propuestas más sofisticadas. Tonalidades tradicionales quedan bien con prendas de lana para un estilo casual; mientras que versiones en colores neutros o pastel pueden integrarse con piezas de sastrería.

Cómo integrarla en el día a día

La camisa de cuadros se ha consolidado como una prenda extremadamente adaptable. Su simplicidad estructural y su patrón singular la convierten en un recurso versátil dentro del vestuario cotidiano.

Firmas como Byan beben del imaginario de esta camisa para trasladarlo a una propuesta completa: abrigos, chalecos y faldas que aparecen copados de este estampado en piezas pensadas para ser combinadas entre sí, una opción que también integra la diseñadora española Celia B, con vestidos y faldas de cuadros.

Una de las maneras más sencillas de llevarla es sobre prendas básicas: una camisa de cuadros abierta sobre una camiseta lisa y unos pantalones vaqueros crea una combinación equilibrada entre lo clásico y lo contemporáneo. Para climas más fríos, se puede usar sobre un suéter delgado o incluso debajo de una chaqueta ligera.

Además, no se limita a llevarla de forma tradicional. Entre los estilistas se está popularizando la técnica de anudarla alrededor de la cintura, añadiendo un punto visual interesante a opciones más sobrias sin sobrecargar el conjunto.

Otra forma de incorporarla es combinar piezas de cuadros con elementos más formales, como faldas midi o pantalones rectos de corte limpio. Esto permite que el patrón funcione como un elemento de contraste, suavizando la formalidad sin perder personalidad.

La camisa de cuadros combina tradición escocesa con estilo urbano contemporáneo. (Foto cedida por Morris & Co)
La camisa de cuadros combina tradición escocesa con estilo urbano contemporáneo. (Foto cedida por Morris & Co) (María Muñoz Rivera)

Un patrón con múltiples significados

El regreso de la camisa de cuadros no es solo una moda pasajera. Su longevidad se debe a su capacidad para transmitir significados múltiples: desde lo práctico y utilitario hasta lo rebelde y culturalmente cargado.

Este patrón ha sido adoptado por subculturas tan diversas como el punk, que lo asoció con la contracultura y la protesta estética, o el grunge de los noventa, donde simbolizaba despreocupación y autenticidad.

Hoy, esa historia sigue aportando capas de significado a la prenda, lo que explica por qué no desaparece con facilidad. Más bien, se reinventa y se adapta a las necesidades expresivas de cada generación, combinando referencias del pasado con formas actuales de vestirse.

Tags
Moda
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 20 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Magacín
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: