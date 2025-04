Las viejas reglas de moda que caducaron para siempre

Hasta hace pocos años era muy común escuchar, sobre todo de nuestras madres y abuelas, que algunas prendas o colores no se debían combinar entre sí o que algunos tipos de cuerpos deberían evitar ciertos estilos . También que, necesariamente, las carteras y zapatos tenían que ser del mismo tono e incluso que no se debería utilizar ropa asociada a otro género.

No salir en pijama

No repetir looks

Según Alejandra Muñoz, fashion stylist, una de las reglas de la moda que en definitiva se debería romper es la de no repetir looks o guardar las prendas, accesorios y zapatos favoritos solo para ocasiones especiales. Como afirma, “cada pieza o prenda es tan versátil que realmente puedes crear muchos looks con ella”.