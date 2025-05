“Estoy contenta y agradecida. A mí me encanta la moda, últimamente estoy envuelta en el fashion y la costura. Este estilo de ropa honestamente me define”, exclamó la exbaloncelista de la selección nacional de Puerto Rico, Carla Cortijo. “Jugué baloncesto muchos años y me siento empoderada, con fuerza y actitud. Me encanta que Leonardo esté tirando este estilo de ropa. Muchas personas lo ven de hombre, pero la ropa no tiene género. Me siento yo y me siento cómoda”.