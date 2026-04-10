Gran Bretaña celebra el centenario de la Reina Isabel II como referente de la moda

La difunta reina Isabel II creía que la monarca tenía que ser vista para ser creída. Y se aseguró de que así fuera, incluso cuando el clima de Gran Bretaña cambiaba, siendo pionera en el uso de un impermeable de plástico transparente para que un paraguas negro no la ocultara de la vista del público.

Esa gabardina es una de las 300 prendas y otros objetos de moda que se expondrán el viernes en la Galería del Rey del Palacio de Buckingham, en una muestra que celebra la vida y el reinado de la difunta reina mientras Gran Bretaña se prepara para conmemorar el centenario de su nacimiento. Se trata de la exposición más completa jamás montada sobre el estilo de la Reina, que describe la historia de Isabel y su impacto en la moda británica.

Creo que sabía muy bien lo que le convenía", afirma Caroline de Guitaut, comisaria de la exposición. “Sabía absolutamente cómo quería aparecer”.

PUBLICIDAD

Un momento olímpico

Algunos de los objetos son fácilmente reconocibles, ya que Isabel fue una de las personas más fotografiadas de la historia. Pero los vestidos de baile, los trajes de tweed y los característicos pañuelos en la cabeza a veces resultan extraños al verlos en maniquíes de museo en lugar de en la propia reina.

Y luego están los artículos que son realmente únicos.

Como el vestido con bombachos que lució la doble de Isabel durante la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, cuando la reina, que entonces tenía 86 años, apareció saltando en paracaídas en el estadio junto a Daniel Craig en su papel de James Bond. Para completar la ilusión, la reina apareció en las gradas idénticamente vestida.

Ambos vestidos, diseñados por la modista de toda la vida de Elizabeth, Angela Kelly, se muestran uno al lado del otro, aunque la versión de la doble tiene una gran cremallera en la espalda para acomodar el paracaídas.

Conexión de la moda con el público

La exposición, que reúne unos 4,000 objetos que pertenecieron a la reina, explora cómo la moda se convirtió en una de sus herramientas de comunicación más poderosas cuando pasó de ser una joven princesa a convertirse en la monarca británica que más tiempo ha reinado.

A menudo se reflejaba en su elección de colores y detalles decorativos, como en el vestido verde y blanco de Norman Hartnell que eligió para el banquete de Estado durante su visita a Pakistán en 1961, honrando a sus anfitriones con los colores nacionales.

La reina comprendía perfectamente cómo la moda podía prestarse a la diplomacia, un rasgo que, aunque sin duda tuvo su origen en reinados anteriores, la reina desarrolló hasta convertirlo nada menos que en una forma de arte", dijo de Guitaut. “El color o el adorno comunicaban mensajes de respeto a su nación anfitriona antes incluso de que ella hubiera pronunciado una sola palabra en su discurso”.

PUBLICIDAD

Sobre todo a medida que envejecía, Isabel optaba por llevar tonos brillantes o distintivos en los grandes actos públicos para que la vieran fácilmente y los visitantes pudieran decir que habían visto a la reina.

La exposición también explora el vestuario de la reina cuando no estaba de servicio. Los trajes de tweed que vestía en el castillo de Balmoral, el lugar de veraneo de la familia real en Escocia, se exponen junto a prendas para montar a caballo, hacer senderismo y otras actividades al aire libre. Hay un grueso abrigo de lana que Kelly diseñó en los últimos años de la vida de Isabel, junto a prendas de Burberry y del diseñador británico Hardy Amies.

Grandes ocasiones, grandes vestidos

También se exponen las prendas que lució durante los numerosos hitos de la larga vida de la reina, desde su traje de bautizo, encargado por la reina Victoria para el bautizo del futuro rey Eduardo VII, hasta los vestidos que llevó en su boda y coronación.

La exposición también incluye bocetos y notas que demuestran hasta qué punto se implicaba la reina en el diseño de su vestuario.

Naomi Pike, redactora jefe de Elle UK, afirmó que la colección reconoce por fin el estatus de Isabel como icono de la moda, a pesar de que otros miembros de la realeza, como su hermana menor, la difunta princesa Margarita, y su nuera, la difunta princesa Diana, acapararon los focos durante su vida.

“Creo que hoy en día somos muy rápidos a la hora de conceder a la gente el estatus de icono. ... Es algo que se dice muy fácilmente”, dijo Pike. Pero creo que en el caso de la reina, ella era un icono, y gran parte de ello se debe a su fuerte sentido del estilo personal".

PUBLICIDAD

En alas de hada

Aunque los vestidos sean el mayor atractivo de la exposición, la muestra también depara algunas sorpresas. Con la misión de mostrarnos ‘’lo que llevaba la monarca’’, los comisarios conjuraron un traje de hada algo maltrecho confeccionado a partir de un tutú con alas en la espalda.

La pieza es una de las favoritas de Cecilia Oliver, conservadora textil de la King’s Gallery, que la describió como “la cosa más mona del mundo”.

Creo que lo que más me gusta es que se lo compraron a Elizabeth cuando era niña, y pensar en ella como una pequeña niña que luego se convirtió en esta magnífica mujer con todo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, es algo muy sentimental", dijo Oliver.

Oliver se volvió casi melancólica al describir los meses de trabajo en la exposición y el privilegio de manejar tantas cosas relacionadas con una persona familiar para tantos pero verdaderamente conocida por tan pocos.