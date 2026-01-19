Opinión
Informa sobre un fallecimiento y ofrece un relato de la vida de la persona, incluidos sus logros, cualquier controversia y los recuerdos de las personas que le conocieron.

Muere a los 93 años el diseñador italiano Valentino

Este legendario diseñador falleció en su casa de Roma

19 de enero de 2026 - 1:26 PM

El diseñador ha rechazado a través de sus abogados realizar declaraciones. (AP)
Es vasto legado que el modisto originario de Voghera (Lombardía, Italia) ha dejado en la historia de la moda reciente.
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El diseñador italiano Valentino Garavani falleció a los 93 años, informó este lunes la agencia italiana ANSA. Este legendario diseñador falleció en su casa de Roma, reportó la agencia, citando a la Fundación Valentino Garavani y a la pareja del modisto, Giancarlo Giammetti.

El famoso diseñador italiano Valentino Garavani ha muerto este lunes a los 93 años en su residencia de Roma, según ha informado su fundación.

“Nuestro fundador, Valentino Garavani, falleció hoy en su residencia romana, rodeado de sus seres queridos”, se lee en el escueto comunicado de la Fundación Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti publicado en sus redes sociales.

Nacido el 11 de mayo de 1932 en Voghera (Lombardía, norte de Italia), fue el “último emperador” del diseño durante una carrera de 45 años al frente de su casa de moda.

Asimismo, confirmaron que el velatorio tendrá lugar en Roma el miércoles, 21 y el jueves, 22 de enero, mientras que el funeral será oficiado el viernes, 23 de enero en la Basílica de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri Roma a las 11:00 de la mañana.

En concreto, la capilla ardiente se instalará en PM23, el centro cultural abierto por la Fundación de Valentino en Roma en la plaza Mignaelli.

