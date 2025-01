Nueva fragancia de Tous transporta a un bosque de flores exóticas

Disponible en edición limitada, TOUS Sorbet Garden se consigue tanto en la tienda virtual como en las sucursales físicas que ubican en Plaza Las Américas, Plaza del Sol, Plaza del Caribe, Mayagüez Mall, Plaza del Norte, Plaza Carolina, Shops at Caguas (antes Las Catalinas Mall), San Patricio Plaza, The Mall Of San Juan y en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín.