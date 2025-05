¿Qué es el dandismo negro? El estilo de moda que marcará la Met Gala

Inspirada en el libro de Monica Miller “Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity” (Esclavos de la moda: el dandismo negro y el estilo de la identidad de la diáspora negra), la exhibición se centra en el estilo negro y específicamente en la moda masculina desde el siglo XVIII hasta la actualidad, con el dandismo como tema unificador.