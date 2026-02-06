Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
MagacínModa
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

¿Quién es el nuevo director creativo de Versace?

La firma italiana de lujo comienza un nuevo capítulo con un diseñador belga muy reconocido en la industria de la moda

6 de febrero de 2026 - 5:24 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Desde 2021 Mulier desempeñaba el cargo de director creativo de la prestigiosa 'maison' de moda parisina Alaïa (Instagram)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La casa italiana de moda de lujo Versace ha anunciado este jueves el nombramiento del diseñador belga Pieter Mulier como su nuevo director creativo, cargo que asumirá el próximo 1 de julio, un movimiento que el Grupo Prada define como el inicio de un “nuevo capítulo” para la firma.

RELACIONADAS

“Al considerar la adquisición de Versace, identificamos a Pieter Mulier como la persona ideal para el puesto de diseñador de la marca”, afirmó en un comunicado Lorenzo Bertelli, presidente ejecutivo de Versace y heredero del Grupo Prada

Bertelli, hijo de Miuccia Prada, confía en que Mulier podrá expresar “plenamente el potencial de Versace” y establecer un “diálogo profundo con la historia y la estética distintiva” de la firma, que el grupo adquirió a principios de diciembre por $1,375 millones de dólares.

“Estamos encantados de emprender este viaje juntos”, añadió.

Pieter Mulier cuenta con una trayectoria ampliamente reconocida en la industria de la moda, y a lo largo de su carrera ha contribuido al éxito de firmas como Raf Simons, Jil Sander, Dior y Calvin Klein.

Desde 2021 desempeñaba el cargo de director creativo de la prestigiosa ‘maison’ de moda parisina Alaïa, puesto que anunció que dejaba hace apenas una semana.

Su estilo se distingue por la fusión entre arte y elegancia, con creaciones funcionales y piezas de alto impacto comercial, y sus prendas definen la silueta mediante una combinación de precisión técnica y sofisticación estética.

Según el Grupo Prada, la llegada de Mulier a Versace consolida la estrategia de la casa de moda para reforzar el valor creativo y cultural de la firma, después de varios meses marcados por la incertidumbre

El diseñador belga asumirá el cargo después de que Dario Vitale dejara el puesto apenas ocho meses después de su nombramiento.

Vitale había sucedido a Donatella Versace, quien lideraba la casa desde 1997 tras el asesinato de su hermano Gianni, fundador de la marca en 1978.

Tags
ModaVersace
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 6 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Magacín
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: