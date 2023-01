Para el novel diseñador Raúl Jafet, la moda es algo que cumple más que la simple función de proteger el cuerpo. Es un vehículo de expresión, con el que a través de sus creaciones, busca que cada mujer se sienta sensual y cómoda en su cuerpo.

Y es que, para el ganador de la reciente edición de la competencia The Emerging -que celebra el Puertorrican Fashion History Council, Corp, (PFHC, Corp.)- vestirse es una acción en la que se ven reflejados los sentimientos, el estado anímico y la personalidad de cada quien, pero también la suya.

“La moda me da la oportunidad de expresar sentimientos de una manera directa. A través de mis vestidos y creación me permito llevar mis emociones a otras personas. Además, a través de mi ropa busco que la mujer pueda sentirse segura porque diseño con un estilo elegante, con un toque sensual para las que no tienen miedo a enseñar”, explica el diseñador, de 25 años.

Estos elementos se vieron en la colección que Raúl Jafet presentó en “The Emerging” y que le permitió ganar esta competencia, cuyo propósito es apoyar al talento joven que tiene el deseo y la habilidad para emprender y fortalecer la economía de sus familias y de la industria de la moda local.

“Mi colección tocaba varios temas, uno de ellos era mi resurrección como diseñador, como volver a nacer, tenía que soltar el pasado. Pero el tema más importante era mi abuela (Carmen María), ella siempre ha sido mi mayor fuente de inspiración. En mis momentos más oscuros, siempre recuerdo los momentos con ella”, comenta con mucha emoción el diseñador ponceño.

Esa conexión con su abuela y con toda su familia fue lo que hizo que se emocionara grandemente cuando escuchó su nombre como el ganador de la competencia.

“Antes de la pasarela hablé con mi abuela, lloré y ella me dijo que todo estaba bajo control. Esas palabras me dieron aliento y me hicieron sentir que, sin importar el resultado, ella siempre estaría a mi lado. La preparación para la competencia requirió tanto tiempo de trabajo que, en el momento que anunciaron el ganador, no lo procesaba que había sido yo. Lo que hacía era mirar a mi abuela, porque mi colección estaba dedicada a ella. Ver a toda mi familia en ese momento tan importante para mí, fue surreal”, recuerda.

Raúl Jafet confía en que haber ganado la competencia le abrirá puertas. Por el momento, le ha reafirmado que la decisión que tomó hace unos años de dejar una carrera en el área de las ciencias para dedicarse a la moda fue acertada. “Estudié ciencias en el Colegio de Mayagüez. Vengo de una escuela especializada en ciencias y matemáticas. Pero después del huracán María me di cuenta de que no podía seguir en la ciencia porque no iba a ser feliz. Siempre me gustó, pero pensaba que no era suficiente. Dejé esa idea a un lado y comencé a estudiar moda en Ponce con René Cruz y después vine a la Escuela de Artes Plásticas de San Juan”, dice.

Ahora, viendo que se encuentra ante un futuro prometedor, Raúl Jafet desea seguir creciendo como diseñador y prepararse para presentar sus creaciones en la edición de septiembre de la Semana de la Moda de Nueva York.

“En el futuro no me veo parando en ningún momento, quiero abrir mi taller en Puerto Rico y desde aquí llevar mis creaciones al mercado latino. Quiero seguir aprendiendo y seguir creciendo”, concluye.