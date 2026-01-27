Opinión
Victoria Beckham recibe condecoración oficial francesa como “ícono mundial”

La ex-Spice Girl fue galardonada en Francia y fue acompañada de buena parte de su familia

27 de enero de 2026 - 5:48 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La creadora de moda acudió a este homenaje en la sede del Ministerio de Cultura en Francia (Instagram)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Victoria Beckham fue condecorada en Francia con el título de Oficial de las Artes y las Letras por la ministra de Cultura, Rachida Dati, que destacó que la estilista británica es “un icono mundial” muy apreciada por los franceses.

RELACIONADAS

Según la prensa francesa, Dati se refirió en particular a la marca de moda creada por Victoria Beckham tras su carrera en la música como miembro de las Spice Girls, de la que dijo que está “en evolución perpetua”.

La creadora de moda acudió a este homenaje en la sede del Ministerio de Cultura acompañada de buena parte de su familia, en particular de su marido, el exfutbolista David Beckham, pero también su hijos Romeo, Cruz y Harper, los dos primeros junto a sus novias.

Sin sorpresa, faltaba Brooklyn, que protagoniza desde hace unos días una polémica al haber acusado a sus padres de querer controlar su vida y que fracase su matrimonio.

Entre los invitados a la recepción en París estuvieron Antoine Arnault y François-Henri Pinault, magnates franceses del sector del lujo.

