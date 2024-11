El insólito motivo por el que la reina Camila no está incluida en el grupo de WhatsApp familiar

Pese a que no están inmersos en el mundo de las redes sociales y prefieren mantener ciertas cuestiones de su vida lejos de las cámaras, el constante avance tecnológico obligó a la familia real británica a crearse un grupo de WhatsApp para facilitar la comunicación en lo que concierne a eventos y actividades protocolares. Pero lo que más llamó la atención es que, en las últimas horas, trascendió el insólito motivo por el que la reina Camila no está incluida .

En 2018, Mike Tindall, el yerno de la princesa Ana, hija de Isabel II y Felipe, duque de Edimburgo, reveló que en la familia tienen un grupo de WhatsApp; mientras que algunos miembros de la realeza no están, otros, como el príncipe William y Kate Middleton , utilizan emojis regularmente. A raíz de esto, el hijo mayor de Lady Di aseveró que el emoji de berenjena es uno de sus favoritos, aunque, entre risas, dijo que no era apto para todo público.

Según se supo, esta no sería la primera vez que hay diferencias entre los miembros de la casa real con el uso de la tecnología. Por su parte, la reina Isabel II utilizó celulares actuales, pero no tenía dominio de funciones avanzadas. Sin embargo, sus nietos le explicaban cómo enviar mensajes de texto. No obstante, seguía algunas normas tradicionales y no permitía el uso de dispositivos en la mesa durante los almuerzos o cenas familiares, norma que sigue Camila.