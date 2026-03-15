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El príncipe Harry y Meghan Markle tachan de “conspiración” un nuevo libro sobre la realeza

Los duques de Sussex critican fuertemente al autor Tom Bower de hacer una carrera “de personas que no conoce”

15 de marzo de 2026 - 2:30 PM

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En esta foto difundida por la Organización Mundial de la Salud, el príncipe Harry y su esposa, Meghan, duquesa de Sussex, visitan el Hospital de Especialidades para reunirse con evacuados médicos recientes de Gaza en Ammán, Jordania, el miércoles 25 de febrero de 2026. (Organización Mundial de la Salud vía AP) (World Health Organization)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

LONDRES (AP) - El príncipe Harry y su esposa Meghan, duquesa de Sussex, han contraatacado al autor de un nuevo libro sobre la familia real británica, describiendo su escritura como “conspiración trastornada y melodrama”.

En un enérgico comunicado emitido el sábado, Harry y Meghan dijeron que el autor Tom Bower “ha cruzado desde hace tiempo la línea que separa la crítica de la fijación”.

En extractos del libro de Bower publicados en el Times de Londres el viernes, el autor afirmó que la reina Camilla le dijo una vez a un amigo que Meghan le había “lavado el cerebro” a su marido. También alegó que el príncipe William y su esposa Kate “evidentemente veían a Meghan como una amenaza en lugar de una aliada”, ya que las tensiones se dispararon antes de la decisión de los Sussex de abandonar Gran Bretaña por Estados Unidos y separarse de la familia real.

“Se trata de alguien que ha declarado públicamente: ‘la monarquía de hecho depende de borrar realmente a los Sussex de nuestro estado de vida’, un lenguaje que habla por sí mismo”, dice el comunicado de Harry y Meghan.

“Ha hecho carrera construyendo teorías cada vez más elaboradas sobre personas que no conoce y a las que nunca ha visto”, continuaba. “Los interesados en los hechos buscarán en otra parte; los que buscan conspiración desquiciada y melodrama saben exactamente dónde encontrarle”.

Los extractos del libro de Bower incluían pasajes críticos con la situación financiera de la pareja, su labor benéfica y los Juegos Invictus de Harry, una competición deportiva anual fundada por él para veteranos militares heridos, lesionados y enfermos.

La noticia de la relación entre la actriz y el príncipe se dio a conocer en septiembre de 2017, cuando Meghan le dijo a la revista que ellos eran “dos personas que están realmente felices y enamoradas” y más adelante hicieron su primera aparición pública oficial como pareja durante el torneo tenis en silla de ruedas, Harry’s Invictus Games, en Toronto. (Archivo)Desde que gritaron su amor a los cuatro vientos, los seguidores de la actriz y de la realeza británica comenzaron a apostar en qué momento oficializarían el compromiso, lo que ocurrió el 27 de noviembre de 2017. La boda se celebraría en la próxima primavera. (Archivo)El pasado fin de semana surgió la noticia de que la pareja se mudaba de Canadá a Los Ángeles, ante la preocupación del coronavirus. Más adelante el presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos no se haría cargo de los costos de la seguridad de la pareja. (Archivo)
1 / 28 | Los altibajos de Meghan y Harry como “royals”. La noticia de la relación entre la actriz y el príncipe se dio a conocer en septiembre de 2017, cuando Meghan le dijo a la revista que ellos eran “dos personas que están realmente felices y enamoradas” y más adelante hicieron su primera aparición pública oficial como pareja durante el torneo tenis en silla de ruedas, Harry’s Invictus Games, en Toronto. (Archivo)
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