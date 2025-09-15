Opinión
15 de septiembre de 2025
84°nubes rotas
MagacínRealeza
Suscriptores
“Tengo la conciencia tranquila”: el príncipe Harry sobre su distanciamiento de la familia real

El hijo menor del rey Charles III se reunió con su padre en Londres por primera vez en 19 meses

15 de septiembre de 2025 - 3:23 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Harry y su padre estuvieron juntos algo menos de una hora en el palacio de Clarence House en Londres (Suzanne Plunkett)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El príncipe Harry, hijo menor del rey Charles III del Reino Unido, ha declarado que tiene la “conciencia tranquila” por haber hablado públicamente sobre sus fricciones y distanciamiento con la familia real británica.

El duque de Sussex, quien dejó de trabajar para la Casa Real a principios de 2020 para mudarse a Estados Unidos con su esposa, Meghan Markle, hizo esta afirmación al diario ‘The Guardian’ días después de reunirse con su padre en Londres por primera vez en 19 meses.

El príncipe y el monarca compartieron un té de 50 minutos en la residencia de Clarence House el miércoles por la tarde, según los medios, pero después ninguna de las partes hizo comentarios.

Según la información publicada hoy por el diario, el duque dijo haber disfrutado la semana que estuvo en el Reino Unido y agregó que el próximo año “la atención tiene que centrarse en mi padre”.

A principios del año pasado, el jefe del Estado británico comunicó que padece un cáncer, por lo que aún se somete a un tratamiento, del que no se han divulgado detalles.

Las diferencias entre la familia real y el duque de Sussex se profundizaron a raíz de la publicación de su libro ‘Spare’ en 2023, en la que reveló detalles de su difícil relación con su hermano mayor, el príncipe Guillermo y heredero al trono.

Además, los duques de Sussex también concedieron una entrevista a la presentadora Oprah Winfrey en 2021, en la que hablaron de los problemas con la familia real.

Al comentar sobre estas revelaciones públicas, Enrique dijo: “Sé que (hablar) molesta a algunas personas” y “fue un mensaje difícil, pero lo hice de la mejor manera posible. Tengo la conciencia tranquila”.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
