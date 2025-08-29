Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
29 de agosto de 2025
88°lluvia ligera
MagacínRealeza
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Abren cápsula del tiempo que enterró Lady Di y esto fue lo que encontraron

La misteriosa caja fue enterrada en 1991 en el hospital Great Ormond Street de Londres

29 de agosto de 2025 - 10:56 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Lady Di, en una imagen de archivo, con su reloj Cartier Tank. (Cartier)
La cápsula fue enterrada cuando se colocó la primera piedra de uno de los edificios del hospital del que Lady Di fue presidenta de honor.
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Un disco de Kylie Minogue, una televisión de bolsillo o una calculadora solar son algunos de los objetos que la difunta princesa Diana de Gales introdujo junto a dos niños en una cápsula del tiempo de hace más de 40 años que se enterró en el hospital Great Ormond Street de Londres y que fue abierta el miércoles.

RELACIONADAS

La caja de madera, revestida de plomo, fue enterrada en 1991 con objetos representativos de la década de los pasados años 90 cuando se colocó la primera piedra de uno de los edificios de este complejo hospitalario del que Lady Di fue nombrada presidenta de honor y que se inauguró en 1994, explicó el hospital londinense en un comunicado.

Ahora, más de tres décadas después, fue abierta por personal del hospital que trabajaba en 1991 y también nacidos en aquella fecha, aunque el planteamiento inicial era abrirla “en cientos de años”, pero las necesidades de espacio para la construcción de una unidad de oncología pediátrica han adelantado su apertura.

Diana Frances Spencer nació en Sandringham, un pueblo del condado inglés de Norfolk el 1 de julio de 1961. (AP)Era la hija menor de John Spencer, VIII conde de Spencer, y de Frances Roche. (AP)El funeral de la princesa Diana se realizó el 6 de septiembre de 1997 con un servicio religioso en la Abadía de Westminster. Una caravana trasladó los restos de la princesa por una ruta de 75 millas hacia Althorp Park donde fue sepultada. Mientras la carroza fúnebre avanzaba por las calles, miles de personas arrojaban flores. (AP)
1 / 20 | Lady Diana: la princesa del pueblo. Diana Frances Spencer nació en Sandringham, un pueblo del condado inglés de Norfolk el 1 de julio de 1961. (AP)

En el interior se encontró una colección de monedas británicas de la época, algunas semillas de árboles en una botella, un holograma de un copo de nieve, una hoja de papel reciclado y una fotografía de la propia Diana.

También se descubrió un cómic, una cámara fotográfica desechable, un ejemplar del periódico británico ‘The Times’, y otros documentos que la princesa Diana escogió junto a dos niños que ganaron un concurso para ello.

“Me trajo muchísimos recuerdos ver el televisor de bolsillo que había allí. Le había comprado uno a mi marido en su día, para cuando se tomaba un descanso mientras conducía su autobús por el país. ¡Eran carísimos entonces!”, dijo Janet Holmes, una trabajadora del hospital que estuvo presente en la colocación de la primera piedra.

Tags
Lady Di
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 29 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Magacín
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: