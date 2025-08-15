Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
15 de agosto de 2025
88°nubes dispersas
MagacínRealeza
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

En privado y sin conmemoraciones: la princesa Anne cumple 75 años

El Palacio de Buckingham compartió una foto actual de la hija de la fallecida reina Elizabeth II, quien mantiene un perfil bajo

15 de agosto de 2025 - 4:37 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La foto divulgada hoy, tomada el mes pasado, ha estado a cargo del fotógrafo John Swannell. (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La princesa Anne, hermana del rey Charles III del Reino Unido, cumple este viernes 75 años, pero ha optado por celebrarlo en privado, sin ninguna conmemoración pública.

RELACIONADAS

De perfil bajo, el palacio de Buckingham ha divulgado una nueva fotografía de la princesa, en la que aparece sonriente, con un vestido azul y cuello blanco, junto a una ventana en su casa de Gatcome Park, su residencia campestre en Gloucestershire, al oeste de Inglaterra.

La hermana del rey, que siempre ha estado muy unida a su hermano mayor, pasará el día navegando por las islas occidentales de Escocia junto a su marido, el vicealmirante Tim Laurence, según los medios.

La foto divulgada hoy, tomada el mes pasado, ha estado a cargo del fotógrafo John Swannell.

La hija de la fallecida reina Elizabeth II es conocida por volver a utilizar sus prendas, incluso décadas después de llevarlas, por lo que no ha sorprendido que en la imagen de hoy lleve el mismo vestido que utilizó en junio en la ceremonia de unos premios de la llamada Fundación del Rey en el Palacio de St. James en Londres.

El mes pasado, la Real Casa de la Moneda presentó la primera moneda oficial del Reino Unido en honor a Anne, creada para celebrar su cumpleaños y su trayectoria de servicio.

Antes de Anne, Swannell también fotografió a Diana, Princesa de Gales, así como a Elizabeth II para su retrato oficial del Jubileo de Diamante en 2012, mientras que otras figuras destacadas a las que tomó instantáneas figuran el antiguo primer ministro laborista británico Tony Blair y el actor Michael Caine.

En 1973, la princesa se casó con el capitán Mark Phillips, padre de sus dos hijos, Peter y Zara Phillips, pero se divorciaron en 1992, el mismo año de su matrimonio en Escocia con Tim Laurence.

Ana, que lleva el título de princesa Real, concedido en su día por su madre, tiene siempre una apretada agenda de compromisos que la lleva a viajar extensamente por el Reino Unido y el extranjero.

Conocida por su pasión por los caballos y su trayectoria ecuestre, ya que compitió en los Juegos Olímpicos de Montreal de 1976, Ana apoya a organizaciones de equitación para personas con discapacidad en varios países, sobre todo antiguas colonias británicas.

También dedica gran parte de su tiempo a apoyar la labor de la organización ‘Save the Children’, de la que es presidenta desde 1970.

Colabora con más de 300 organizaciones benéficas, así como regimientos militares británicos, y dedica gran parte de su vida laboral a compromisos y visitas oficiales.

Tags
Realeza británicaRey Charles IIIRey Carlos IIICumpleaños
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 15 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Magacín
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: