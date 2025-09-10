Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
10 de septiembre de 2025
87°nubes dispersas
MagacínRealeza
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

¿Reconciliación? El rey Charles III y Harry se reencuentran tras largo distanciamiento

El rey británico Charles III y su hijo menor se juntaron a tomar el té en el palacio de Clarence House en Londres

10 de septiembre de 2025 - 5:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Harry y su padre estuvieron juntos algo menos de una hora en el palacio de Clarence House en Londres (Suzanne Plunkett)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El rey británico Charles III y su hijo menor, Harry, tomaron el té juntos este miércoles en su primer encuentro en 19 meses, lo que parece indicar un acercamiento tras un periodo de tensiones familiares.

RELACIONADAS

Ambos estuvieron juntos algo menos de una hora en el palacio de Clarence House en Londres, según confirmaron fuentes de la realeza.

El duque de Sussex salió en coche de Clarence House, la residencia habitual del monarca, unos 55 minutos después de su llegada.

Posteriormente participó en un acto en la City, distrito financiero londinense, sobre Invictus, su organización de competiciones para exsoldados heridos, donde, preguntado por un periodista cómo estaba su padre, declaró: “Sí, muy bien, gracias”.

La última vez que ambos mantuvieron un encuentro cara a cara fue en febrero de 2024, después de que el soberano revelara su diagnóstico de cáncer, por el que aún está en tratamiento.

Harry sostuvo en una entrevista con la BBC el pasado mes de mayo que le “encantaría” que se produjera una reconciliación con su familia, con la que cortó la relación después de que, junto a su esposa Meghan, abandonara sus funciones reales en 2020.

Los rumores sobre este reencuentro crecieron en el Reino Unido después de que en julio asesores de comunicación de ambos fueran vistos juntos en un club de Londres, lo que se interpretó como un gesto de acercamiento.

Desde su salida de la familia real, Harry ha criticado públicamente a su padre, a la reina Camilla y a su hermano, el príncipe William, en entrevistas, documentales y en sus memorias Spare, en la que reveló su infancia marcada por la pérdida de su madre, Diana de Gales, y el impacto en su salud mental del acoso mediático.

Sin embargo, no hay señales de que el reencuentro se extienda a William, príncipe de Gales y heredero al trono, que sí mantuvo ocupada su agenda con diversos actos esta semana, al contrario que el rey, que estuvo en el castillo de Balmoral en Escocia y no tenía previstos actos oficiales.

Se espera que el monarca regrese el jueves al castillo escocés, tras haber ofrecido este miércoles varias audiencias en la capital británica.

Este lunes, coincidiendo con el tercer aniversario de la muerte de la reina Elizabeth II, el duque de Sussex aterrizó en Londres procedente de Montecito California, donde reside junto a su esposa, Meghan Markle, y sus dos hijos, Archie y Lilibet, para presidir diversos actos benéficos.

Ese mismo día, después de rendir tributo a su abuela ante su tumba en el Castillo de Windsor, en las afueras de Londres, presidió la gala anual de los premios WellChild y el martes acudió a Nottingham, donde anunció una donación de $1.3 millones a la ONG Children In Need, de la BBC.

“Siempre es especial regresar a casa”, comentó Harry en el acto, y añadió que espera que este encuentro sea “un paso hacia adelante” en la relación con su padre.

Miembros de la División de la Casa Real durante la ceremonia de Desfile del Color en Londres, Gran Bretaña, el 14 de junio de 2025.El desfile del cumpleaños del Rey, tradicionalmente conocido como Trooping the Colour, es un desfile militar ceremonial para celebrar el cumpleaños oficial del soberano británico.Los miembros de la Familia Real y todo el público presente del evento presenciaros las acrobacias de la Royal Air Force que sobrevoló el cielo, dejando estelas con los colores de la Union Jack.
1 / 16 | Trooping the Colour: así celebraron el cumpleaños del rey Charles III en Londres. Miembros de la División de la Casa Real durante la ceremonia de Desfile del Color en Londres, Gran Bretaña, el 14 de junio de 2025. - NEIL HALL
Tags
Príncipe EnriquePríncipe HarryRey Carlos IIIRey Charles IIIRealezaRealeza británica
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 10 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Magacín
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: