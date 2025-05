“No quiere hablar conmigo ”: El príncipe Harry reveló su mayor miedo

El príncipe aseguró que, desde que renunció a sus funciones como miembro de la realeza de alto rango y se trasladó a América del Norte, su seguridad quedó totalmente expuesta. “ A través del proceso judicial, he descubierto que algunas personas quieren que la historia se repita ”, afirmó y dio a entender que dentro del palacio y en la justicia británica habría a quienes no les importaría si a él o a su familia les sucede algo.

Según explicó al medio, su solicitud no buscaba privilegios, sino garantías básicas para poder regresar a su país con su familia sin temor. “No me imagino un mundo en el que pueda traer a mi esposa e hijos de regreso al Reino Unido en este momento. Es muy triste no poder mostrarles mi tierra natal. Estoy seguro de que algunas personas, probablemente las que me desean el mal, consideran esto una gran victoria“, confesó, aún molesto por lo ocurrido.