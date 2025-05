1 / 11 | La reina Elizabeth II y su amor por los corgis. Para muchas personas en todo el mundo, la palabra corgi está vinculada para siempre a la reina Isabel II. En la foto, la monarca se reúne con el equipo de rugby All Blacks de Nueva Zelanda y los corgis reales en el Palacio de Buckingham, Londres, el martes 5 de noviembre de 2002. - The Associated Press