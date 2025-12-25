Opinión
La familia real británica asiste a la misa de Navidad sin Andrew, hermano del rey

El antes príncipe renunció a sus títulos reales tras el escándalo por sus vínculos con Jeffrey Epstein

25 de diciembre de 2025 - 10:20 AM

Rey Charles III y la reina Camilla. (Jon Super)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La familia real británica asistió este jueves a la tradicional misa de Navidad en la iglesia María Magdalena, en la finca inglesa de Sandringham, y el gran ausente fue Andrew Mountbatten-Windsor, hermano del rey Charles III, tras el escándalo por sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein.

En un día frío pero soleado, los reyes Charles III y Camilla, así como los príncipes de Gales, William y Kate, y otros integrantes de la familia real saludaron a numerosas personas que esperaban verles a la salida del templo religioso, ubicado cerca de la mansión de Sandringham, en el este de Inglaterra.

Los príncipes de Gales estuvieron presentes con sus tres hijos, los príncipes George, Charlotte y Louis, que hablaron con la multitud y recibieron flores y tarjetas navideñas.

La princesa Kate, que llevaba un abrigo color chocolate a cuadros, pamela a tono y botas, recibió una gran atención mediática, como suele ocurrir cada vez que es vista en público.

Aunque Andrew Mountbatten-Windsor y su exesposa, Sarah Ferguson, no estuvieron con la familia real, sí lo hicieron sus dos hijas, las princesas Beatriz y Eugenia, que han conservado sus títulos nobiliarios a pesar de que a su padre le fueron retirados por el rey a raíz de la controversia en torno a Epstein.

Como parte de la celebración navideña, la princesa de Gales y su hija, la princesa Charlotte, interpretaron juntas un dueto de piano para un servicio de villancicos, emitido anoche por la cadena ITV.

Las dos tocaron una pieza musical del compositor escocés Erland Cooper. La interpretación fue realizada en el castillo de Windsor y formó parte del evento “Juntos en Navidad”, grabado a principios de este mes en la Abadía de Westminster y emitido anoche en la cadena ITV.

Las cadenas emitirán el tradicional discurso del rey CharlesIII, jefe del Estado británico, que esta vez ha sido grabado en la Abadía de Westminster, en Londres, en vez de Sandringham.

Breaking NewsInglaterraRey Charles IIINavidadJeffrey EpsteinPríncipe AndrewPríncipe WilliamKate Middleton
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
