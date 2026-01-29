Opinión
Suscriptores
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Abre en Toa Baja el concesionario Kia más grande del Caribe

Tocars Kia fue construido tras una inversión de $4 millones

29 de enero de 2026 - 11:08 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El concesionario Tocars Kia, en Toa Baja, consta de 22,000 pies cuadrados. (Suministrada)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

El concesionario Kia más grande del Caribe abrió sus puertas la semana pasada en Toa Baja, tras una inversión de $4 millones por parte del Grupo Outumuro.

RELACIONADAS

La instalación de sobre 22,000 pies cuadrados ofrece un “showroom” de última categoría y un centro de servicio con 10 técnicos certificados por el fabricante coreano.

Tocars Kia fue fundado en 2020 y está localizado en el sector Covadonga del mencionado municipio.

“La combinación de instalaciones de clase mundial, un equipo excepcional, programas innovadores de beneficios y compromiso genuino con la satisfacción del cliente crea una experiencia que trasciende la simple compra de un vehículo”, indicó Lucas Outumuro, principal oficial ejecutivo de GO Car Dealership Group y Tocars Kia.

“Tocars Kia no es sólo un concesionario; es el embajador perfecto de la innovación, diseño y confiabilidad de Kia en Puerto Rico, donde cada cliente se convierte en un entusiasta de por vida. Nuestro reto, ser el número uno en toda la red de concesionarios Kia de Puerto Rico”, agregó el ejecutivo.

La nueva EV9 de Kia fue presentada en el Desierto de Atacama, en Chile. Momento previo a la develación de la Kia EV9.El modelo tiene tres filas de asientos y capacidad para hasta siete personas.
1 / 8 | Fotos: Así es la primera SUV eléctrica de Kia . La nueva EV9 de Kia fue presentada en el Desierto de Atacama, en Chile. - Suministrada

El concesionario, se informó, emplea a 51 personas y genera otros 60 puestos de trabajo indirectos. Entre los empleados, figuran 13 ejecutivos de ventas y cuatro asesores de servicio.

En 2024, el punto de venta de Kia en Toa Baja recibió reconocimientos por mejor uso de imagen de marca y mayor volumen de ventas.

Mientras, en 2025, antes de completar la construcción de sus nuevas instalaciones, el concesionario, logró la segunda posición en venta a nivel nacional.

Buscando atraer nuevos clientes, Tocars Kia cuenta con varios programas, incluyendo el “Exchange Program”, que permite cambiar autos usados por nuevos manteniendo pagos similares con garantía incluida.

De igual forma, la “Loyalty Card” facilita citas en línea y recompensa a los clientes con el quinto servicio gratuito. Los descuentos son sustanciales: 25% en piezas, 20% en accesorios y 10% en alquiler de autos, resaltó el concesionario.

El Grupo Outumuro emplea a sobre 400 personas en siete concesionarios en Puerto Rico. Además de Toa Baja, la empresa tiene presencia en municipios como Bayamón, Caguas y Vega Baja. Kia, Nissan, Hyundai y Toyota son las marcas que componen el portafolio de concesionarios del conglomerado.

José Orlando Delgado Rivera
José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
Popular en la Comunidad
