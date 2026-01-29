Abre en Toa Baja el concesionario Kia más grande del Caribe
Tocars Kia fue construido tras una inversión de $4 millones
29 de enero de 2026 - 11:08 PM
El concesionario Kia más grande del Caribe abrió sus puertas la semana pasada en Toa Baja, tras una inversión de $4 millones por parte del Grupo Outumuro.
La instalación de sobre 22,000 pies cuadrados ofrece un “showroom” de última categoría y un centro de servicio con 10 técnicos certificados por el fabricante coreano.
Tocars Kia fue fundado en 2020 y está localizado en el sector Covadonga del mencionado municipio.
“La combinación de instalaciones de clase mundial, un equipo excepcional, programas innovadores de beneficios y compromiso genuino con la satisfacción del cliente crea una experiencia que trasciende la simple compra de un vehículo”, indicó Lucas Outumuro, principal oficial ejecutivo de GO Car Dealership Group y Tocars Kia.
“Tocars Kia no es sólo un concesionario; es el embajador perfecto de la innovación, diseño y confiabilidad de Kia en Puerto Rico, donde cada cliente se convierte en un entusiasta de por vida. Nuestro reto, ser el número uno en toda la red de concesionarios Kia de Puerto Rico”, agregó el ejecutivo.
El concesionario, se informó, emplea a 51 personas y genera otros 60 puestos de trabajo indirectos. Entre los empleados, figuran 13 ejecutivos de ventas y cuatro asesores de servicio.
En 2024, el punto de venta de Kia en Toa Baja recibió reconocimientos por mejor uso de imagen de marca y mayor volumen de ventas.
Mientras, en 2025, antes de completar la construcción de sus nuevas instalaciones, el concesionario, logró la segunda posición en venta a nivel nacional.
Buscando atraer nuevos clientes, Tocars Kia cuenta con varios programas, incluyendo el “Exchange Program”, que permite cambiar autos usados por nuevos manteniendo pagos similares con garantía incluida.
De igual forma, la “Loyalty Card” facilita citas en línea y recompensa a los clientes con el quinto servicio gratuito. Los descuentos son sustanciales: 25% en piezas, 20% en accesorios y 10% en alquiler de autos, resaltó el concesionario.
El Grupo Outumuro emplea a sobre 400 personas en siete concesionarios en Puerto Rico. Además de Toa Baja, la empresa tiene presencia en municipios como Bayamón, Caguas y Vega Baja. Kia, Nissan, Hyundai y Toyota son las marcas que componen el portafolio de concesionarios del conglomerado.
