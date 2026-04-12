Autos nuevos se vuelven un lujo en Estados Unidos: precios promedio rozan los $50,000

Detroit- Después de unos años de compartir un Chevrolet Trax 2019, Dana Eble y Tyler Marcus finalmente están buscando un segundo coche. Pero al lanzarse al mercado, el joven matrimonio no está seguro de lo que pueden permitirse.

“Veo que muchos aspectos de la vida son cada vez más caros, y es más difícil”, afirma Eble, gestor de cuentas en una agencia de relaciones públicas.

La propiedad de un coche ha sido durante mucho tiempo parte integrante del sueño americano. Pero a medida que los fabricantes de automóviles reducen drásticamente la producción de modelos baratos para atender a los clientes que pueden permitirse camionetas de gran tamaño y vehículos utilitarios deportivos, los compradores se enfrentan a un shock de precios al mismo tiempo que ya están frustrados por los efectos persistentes de la alta inflación.

Los precios al consumo subieron un 3.3% en marzo, el mayor incremento anual desde mayo de 2024, mientras que los precios de los coches nuevos aumentaron un 12.6% respecto a hace un año, según informó el viernes el Departamento de Trabajo.

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Los vehículos nuevos se venden ahora por una media de casi $50,000, un 30% más en seis años, y las mensualidades medias -basadas en un 10% de entrada y un plazo de 6 años- han alcanzado recientemente los $775. ¿Busca algo barato? El porcentaje de vehículos que se venden por menos de $30,000 dólares es del 13%, frente al 40% de hace cinco años, según el sitio de análisis de coches CarGurus.

Para hacer frente a esta situación, los compradores están alargando los plazos de pago. Los consumidores que optan por préstamos a 7 años representan más del 12% de las ventas, frente al 8% de hace un año, según J.D. Power. Estos contratos acaban costando más a largo plazo debido al pago de intereses.

“La posibilidad de comprar transporte sigue ahí. La cuestión es: ¿qué obtienes por tu dinero?”. dijo Charlie Chesbrough, economista senior de Cox Automotive.

El encarecimiento de los coches contribuye a aumentar la preocupación por la asequibilidad en la vida de los estadounidenses. Los consumidores, sobre todo los jóvenes, dicen sentir que las necesidades cotidianas como la vivienda, la alimentación, los servicios públicos y el cuidado de los niños son cada vez más caras y que los salarios no están a la altura.

Es una posición vulnerable para los republicanos de cara a las elecciones de mitad de mandato de este año, sobre todo porque la guerra de Irán ha disparado los precios de la gasolina, lo que encarece aún más ponerse al volante.

1 / 17 | ¿Qué puedo hacer para ahorrar gasolina?. Todos los días viendo el aumento en el costo de gasolina nos hace preguntarnos si podemos hacer algo para minimizar el impacto a nuestro bolsillo. - Stephanie Rojas 1 / 17 ¿Qué puedo hacer para ahorrar gasolina? Todos los días viendo el aumento en el costo de gasolina nos hace preguntarnos si podemos hacer algo para minimizar el impacto a nuestro bolsillo. Stephanie Rojas Compartir

El tamaño, la tecnología y las funciones imprescindibles aumentan los costes

El precio de las pegatinas ha ido subiendo desde que los fabricantes de automóviles descubrieron que los estadounidenses están dispuestos a pagar más por todoterrenos y camionetas más grandes y caros, que reportan a las empresas más beneficios por cada venta. Han eliminado en gran medida las berlinas más pequeñas y baratas.

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Esto es especialmente cierto en el caso de los fabricantes nacionales; los precios medios de venta de muchos vehículos de Ford Motor Co., General Motors y Stellantis, fabricante de Jeep, han tendido en general a subir más que los de las empresas asiáticas Honda, Hyundai, Mazda y Subaru.

Las empresas automovilísticas también saben colocar las opciones deseadas en los niveles de equipamiento más caros, lo que puede atraer a los consumidores a un vehículo que cuesta más de lo previsto, según David Undercoffler, responsable de información al consumidor de CarGurus.

La tecnología de seguridad avanzada (asistente de mantenimiento de carril, frenado automático de emergencia, control de ángulo muerto, avisos de colisión, etc.) encarece el precio del vehículo. Las normas federales obligan a los fabricantes a incorporar algunas funciones, como las cámaras de visión trasera.

La pandemia del COVID-19 hizo subir los precios de los automóviles porque la producción cayó, afectando tanto al mercado de nuevos como al de usados. Aunque la producción se recuperó, otras interrupciones de la cadena de suministro y los aranceles han afectado a los precios. Mientras tanto, los datos del gobierno muestran que los precios de los seguros de automóvil se han disparado un 55% en comparación con hace seis años, o justo antes de la pandemia, lo que ha hecho aumentar el número de estadounidenses que se quedan sin seguro. Las reparaciones de automóviles son, por término medio, un 48% más caras.

El porcentaje de compradores de coches nuevos con ingresos inferiores a $100,000 cayó al 37% el año pasado, frente al 50% de 2020, según Cox Automotive.

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Algunos fabricantes de automóviles han reconocido su preocupación por la asequibilidad. En febrero, Ford dijo que tendría varios vehículos con precios inferiores a $40,000 para finales de la década. GM ha señalado vehículos de Buick y Chevrolet, incluido el Trax, como opciones más baratas.

En busca de alivio en el mercado de segunda mano

Chesbrough cree que a veces los consumidores son poco realistas en sus deseos.

“Hay vehículos por menos de $30,000. Lo que todo el mundo quiere es el SUV de tamaño medio con asientos de cuero y techo solar por $25,000, y eso no está disponible”, afirma Chesbrough.

Según él, esos compradores se ven empujados al mercado de segunda mano.

Pero a medida que esos compradores se decantan por los usados, también encuentran menos opciones asequibles. El porcentaje de vehículos usados con un precio inferior a $30,000 cayó del 78% en 2021 al 69% en febrero, según CarGurus. El vehículo usado medio se vendió por unos $25,000 en febrero, y la media de los pagos mensuales de los usados alcanzó los $560.

ARCHIVO - Una etiqueta muestra el precio de una camioneta Colorado 2024 sin vender en un concesionario Chevrolet el domingo 2 de junio de 2024 en Lone Tree, Colorado. (Foto AP/David Zalubowski, Archivo) (David Zalubowski)

El inventario de coches usados se está viendo afectado por un par de tendencias. Una de ellas es que los consumidores que quieren evitar un gran desembolso conservan sus coches durante más tiempo: casi 13 años de media, 18 meses más que hace una década, según la Oficina de Estadísticas de Transporte. Además, la popularidad del leasing está disminuyendo, lo que se traduce en un menor número de coches de dos o tres años que llegan al mercado una vez expirado el contrato.

J.D. Power estima que los consumidores podrían gastar hasta $140 menos en un pago de leasing que el compromiso medio de financiación, una buena opción sobre todo para los conductores cuyo kilometraje anual es predecible. Pero, según los expertos, la asequibilidad sigue siendo un reto.

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Qué pueden hacer los compradores

Sam Dykhuis, 27, de Chicago, necesitaba comprar su primer coche recientemente cuando empezó un nuevo trabajo como programadora de United Airlines. Buscó un coche de segunda mano por menos de $20,000 y al final pagó un poco más por un Mazda CX-5 de 2021. Para mantener el precio bajo, utilizó sus ahorros para comprar el coche al contado. También paga el seguro de seis en seis meses para ahorrarse algo de dinero.

Aun así, “mi sueldo bajó y mis gastos subieron”, dijo Dykhuis. “Desde luego, tengo que estar más encima que antes”.

Eble, de 30 años, y Marcus, de 31, dicen que aprecian los vehículos chulos pero no se consideran “gente de coches” y esperan que su búsqueda sea más fácil como resultado. Aun así, encontrar algo que se ajuste a su presupuesto de entre $20,000 y $30,000 puede que no sea tan fácil como antes.

Están considerando coches como un Trax más nuevo, un Mazda o quizá un vehículo eléctrico. Los VE nuevos suelen costar más por adelantado, pero los consumidores pueden ahorrar a largo plazo. Además, el mercado de vehículos eléctricos de segunda mano pronto se inundará de vehículos de dos o tres años que se alquilaron cuando los créditos federales eran generosos.

Al igual que Dykhuis, dicen que también podrían comprar su nuevo coche directamente para evitar un nuevo pago mensual.