Caen con fuerza las ventas de autos nuevos en marzo

Las ventas de autos nuevos en Puerto Rico cayeron con fuerza durante el tercer mes del año, informó el Grupo Unido de Importadores de Autos (GUIA).

En concreto, el mes pasado cerró con 8,554 unidades vendidas, una disminución de 29.1% respecto al mismo periodo en 2025, cuando se vendieron 12,072.

Un 91.6% de las ventas en marzo correpondió al canal retail y un 8.3% a las ventas de flotas.

Al observar las ventas del primer trimestre del año, suman 23,675 unidades, lo que representa una merma de 19.9% en comparación con el 2025.

“La caída significativa que estamos experimentando responde, en gran parte, a las ventas extraordinarias que se registraron durante el mismo periodo de 2025, por una anticipación del mercado a los aranceles que entrarían en vigor más tarde en el año y que han tenido gran impacto sobre el precio de los autos, además de por los factores económicos que afectan la capacidad de compra de los consumidores en Puerto Rico”, señaló Rosángela Guerra, presidenta de GUIA, en un comunicado de prensa.

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“Como industria permanecemos muy atentos a los efectos de la inflación por el aumento en combustible, entre otros factores como el mercado laboral, índice de actividad económica, sector de la construcción, tasas de interés, economía de Estados Unidos, todo lo que analizamos para determinar el pronóstico de ventas de 2026”, añadió Guerra.

En marzo, los segmentos que mostraron mayor impacto fueron los sedanes mini compactos y mini compactos premium, con una disminución de 60.8%.

Otro de los segmentos con cambios notables fue el de sedanes medianos y de tamaño completo, con una reducción de 55.2%.

Por otro lado, los segmentos de sedanes compactos y premium registraron una merma de 34.8% respectivamente, se informó.

La mayoría de las marcas registraron una caída en las ventas, aunque Kia, Nissan, Hyundai y Mitsubishi recibieron el impacto mayor.

Acura, LandRover y Porsche, sin embargo, registraron aumentos.