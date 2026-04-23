Llega a Puerto Rico la Honda Pilot 2026

Con innovaciones en diseño, tecnología y seguridad, la nueva Honda Pilot 2026 debutó en el mercado de Puerto Rico, anunció Bella Group.

El modelo está disponible en seis versiones equipadas con un motor V6 de 3.5 litros que genera 285 caballos de fuerza, combinado con una transmisión automática de 10 velocidades.

“Diseñada pensando en las familias modernas, esta SUV ofrece espacio, comodidad, seguridad y tecnología sin comprometer el desempeño. Ahora, con más tecnología estándar en toda la gama –incluyendo pantallas más grandes, conectividad avanzada y sistemas de asistencia al conductor– cada versión de la Honda Pilot 2026 brinda un vehículo robusto, capaz y listo para cualquier aventura”, señaló Carlos López-Lay, presidente y CEO de Bella Group, en un comunicado de prensa.

El diseño exterior de la Pilot 2026 incluye una parrilla más grande y placas protectoras delanteras y traseras más pronunciadas.

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Las versiones Sport y EXL se distinguen por su parrilla negra, mientras que las versiones Touring, Elite y Black Edition cuentan con acabado negro brillante.

La cabina de la Honda Pilot 2026. (Suministrada)

La versión TrailSport, mientras tanto, ostenta una parrilla gris y detalles exclusivos, como el emblema Pilot con acento naranja.

Bella Group destacó que la nueva Pilot ofrece un interior más silencioso gracias a un aislamiento acústico optimizado en puertas y carrocería.

Todos los modelos incluyen una pantalla táctil ultra ancha de 12.3 pulgadas –37% más grande que el modelo anterior– y un panel de instrumentos digital de 10.2 pulgadas.

De igual forma, están equipadas con el nuevo software HMI de Honda, con conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto.

La cámara de visión de 360 grados, antes exclusiva de la TrailSport, Elite y Black Edition, ahora se ofrece también en la versión Touring, agregó el distribuidor exclusivo de Honda en Puerto Rico.

En cuanto a seguridad, la Pilot 2026 integra el nuevo sistema Post-Collision Braking, que ayuda a minimizar los daños y lesiones tras un impacto.

Además, todos los modelos incluyen Honda Sensing con mitigación de colisiones, asistencia de mantenimiento de carril, control de crucero adaptivo y advertencia de colisión frontal, entre otras funciones, ofreciendo un conjunto integral de seguridad y asistencia al conductor, se informó.