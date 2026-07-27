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Porsche anuncia recortes de 5,000 puestos de trabajo adicionales hasta 2035

Según informó la compañía, las medidas fueron consensuadas con el comité de empresa

27 de julio de 2026 - 11:12 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Porsche presentará el próximo miércoles sus resultados del primer semestre de este año. (Suministrada)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El fabricante alemán de automóviles Porsche anunció este lunes un recorte 5,000 puestos de trabajo adicionales hasta 2035 dentro de un paquete de medidas para asegurar el futuro de sus fábricas para esa fecha.

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El Grupo Volkswagen, al que pertenece, y que es el mayor fabricante europeo de automóviles, tiene en marcha un plan de reducción de plantilla presentado en 2025 que afecta a 50,000 empleados, la mayoría de ellos en la marca homónima (35,000) y el resto en Audi y Porsche.

A estos se suma ahora la desaparición de 5,000 puestos hasta 2035 en Porsche a través de jubilaciones, la ampliación de un programa de reducción horaria para el personal de más edad y la rescisión de contratos.

El Porsche Cayenne Coupé Electric representa la evolución deportiva de los vehículos deportivos utilitarios (SUV) eléctricos de Porsche, inspirado directamente en la silueta del legendario Porsche 911.En su interior, el Porsche Cayenne Coupé Electric integra el sistema Porsche Driver Experience con pantallas digitales avanzadas, personalización mediante ‘widgets’ y funciones como ‘head-up display’ con realidad aumentada. El concepto “Driving Lounge” se ve reflejado en el diseño interior del Lexus TZ, creando una cabina extremadamente silenciosa y espaciosa con materiales sostenibles como superficies de bambú, materiales de origen vegetal y aluminio reciclado, entre otros.
1 / 12 | Autos que llegarán a Puerto Rico en 2026. El Porsche Cayenne Coupé Electric representa la evolución deportiva de los vehículos deportivos utilitarios (SUV) eléctricos de Porsche, inspirado directamente en la silueta del legendario Porsche 911. - Suministrada

Según informó la compañía, las medidas fueron consensuadas con el comité de empresa e incluyen también inversiones acumuladas de 2,100 millones de euros (más de 2,300 millones de dólares) en las fábricas de Zuffenhausen y Weissach.

Otras medidas incluyen la reducción de la paga extra de Navidad en un 40 % y la reducción del teletrabajo de doce a sólo ocho días al mes.

Porsche presentará el próximo miércoles sus resultados del primer semestre de este año, después de que el viernes pasado el Grupo Volkswagen anunciase que sus beneficios han caído en un 30.7 %, hasta los 3,103 millones de euros, en la primera mitad de 2026.

El grupo Volkswagen vendió en el primer semestre 4 millones de vehículos, un 8.4 % menos que en la primera mitad de 2025, lastrado por lo que la compañía llamó “importantes caídas del mercado” en China, un mercado altamente competitivo.

Según el máximo responsable del grupo, Oliver Blume, el mercado internacional del automóvil afrontada actualmente “crisis geopolíticas, conflictos comerciales, una creciente subida de los requisitos regulatorios, mercados volátiles y una mayor competencia”.

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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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