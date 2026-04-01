Regresa el New York International Auto Show: esto es lo que se espera

Por segundo año consecutivo, los principales fabricantes automotrices regresarán al New York International Auto Show (NYIAS) en medio de un escenario económico complejo, el cual buscarán transitar con nuevos lanzamientos para estimular la demanda de vehículos.

El año pasado, la exhibición estuvo marcada por la imposición de aranceles -por parte del presidente Donald Trump- a todo tipo de vehículos importados. Ahora, los efectos de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán marcan los movimientos de los consumidores.

Sin embargo, el evento que se celebrará del 3 al 12 de abril en el Javits Center no ha perdido entusiasmo, según sus organizadores.

La edición número 126 de la exhibición que abarca unos 850,000 pies cuadrados contará con la participación de 30 marcas y más de 750 vehículos.

En 2025, según un estudio comisionado por el NYIAS, asistieron consumidores de los 50 estados y territorios de Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico.

PUBLICIDAD

Un 37% de los encuestados dijo asistir al evento como parte de su proceso de evaluación de la compra de un vehículo nuevo.

Lo que se espera

Todo comenzará este miércoles, cuando los fabricantes con mayor demanda en el mercado estadounidense presenten sus productos a la prensa.

Los organizadores del NYIAS informaron que marcas como Infiniti, Subaru Volkswagen, Kia, Hyundai y Genesis lanzarán modelos nuevos.

Como ha ocurrido durante los pasados cuatro años, se espera que Hyundai y Genesis lideren la agenda.

Aunque todavía desconocen detalles mayores, Pablo Martínez, presidente de Hyundai de Puerto Rico, anticipó el lanzamiento oficial de una nueva van eléctrica de transporte, que comenzará a comercializarse en Puerto Rico y Estados Unidos a partir del próximo año.

De igual forma, sostuvo que se anunciaría una nueva pick-up actualmente en desarrollo, que se integrará al portafolio de Hyundai hacia el 2030.

“El New York International Auto Show siempre ha sido una plataforma clave para presentar nuestros modelos más innovadores y atractivos”, sostuvo Martínez.

“Para el Grupo Hyundai, este es uno de los mejores momentos en su historia, tanto para la marca Hyundai como para Genesis a nivel global. Actualmente, la compañía ocupa el tercer lugar en ventas y el segundo en rentabilidad a nivel mundial. Nunca antes Hyundai había estado en una posición tan sólida, con una proyección de futuro igualmente robusta”, agregó.

En el caso de Genesis, la marca de lujo coreana anticipó el lanzamiento de dos modelos: el G90 Wingback Concept y GV60 Magma.

En 2025, Hyundai vendió 18,295 unidades en Puerto Rico, al tiempo que Genesis reportó la venta de 280 modelos nuevos.

PUBLICIDAD

Amplias nominaciones para Hyundai

Para Hyudai, su participación en el NYIAS este año es extraordinaria, ya que cuenta con tres nominaciones en los “World Car Awards 2026″.

La Hyundai Palisade es finalista en la categoría de “Car of the Year”, mientras que la Ioniq 6 N resultó finalista en la categoría de “World Performance Car“.

De igual forma, la Hyundai Venue, uno de los modelos más vendidos de la marca en la isla, fue seleccionada como finalista en la categoría de “World Urban Car“.