Aumentan los fraudes con inteligencia artificial en Puerto Rico

Los casos de fraude utilizando inteligencia artificial (IA) en Puerto Rico van en aumento, representando más de un millón de dólares en pérdidas para el 2025 y afectando principalmente a personas mayores de 60 años, según datos compartidos por Joseph González, superintendente de la Policía de Puerto Rico.

De acuerdo con el informe de 2025 del Internet Crime Complaint Center (IC3) del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), en Puerto Rico se reportaron pérdidas de $8.1 millones por fraude. Entre los casos que afectaron a personas de 60 años o más, se registraron 161 denuncias relacionadas con fraudes románticos.

Además, se identificaron siete casos vinculados al uso de IA, que representaron pérdidas de $1.4 millones, detalló González.

“Si llegamos a un lugar a investigar ya estamos tarde, (porque) el adulto mayor ya perdió sus ahorros y perdió todo”, indicó el superintendente de la Policía, quien insistió en que se deben fortalecer los esfuerzos de prevención.

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Ante este panorama, la Asociación de Bancos de Puerto Rico (ABPR), en colaboración con AARP Puerto Rico y la Policía de Puerto Rico, lanzó este martes una nueva campaña educativa, la cual busca brindar herramientas a los adultos mayores que les permita identificar posibles engaños antes de compartir información personal o realizar una transacción.

En la imagen, José Acarón, director de AARP Puerto Rico; Zoimé Álvarez Rubio, presidenta de la Asociación de Bancos; y Joseph González, superintendente de la Policía de Puerto Rico. (Suministrada)

La campaña, titulada “Puede ser una feca”, está hecha completamente con IA para demostrar que en la actualidad no todo lo que parece real es cierto. Es por ello que se utiliza el término “feca” como sinónimo de mentira o engaño.

“El fraude ha evolucionado y tenemos que seguir evolucionando en campañas y hablando activamente de estas nuevas formas y cómo es que nosotros podemos hacerle frente y una de las maneras de hacerle frente es conociéndola. Sabemos que ya no es tan normal escuchar o ver algo y creerlo”, dijo Zoimé Álvarez Rubio, presidenta de la ABPR.

Mal que crece en Estados Unidos y Puerto Rico

La abogada indicó que, en Estados Unidos -incluyendo a Puerto Rico-, se reportaron unas 22,364 querellas, en 2025, relacionadas con inteligencia artificial, lo que equivale a potenciales pérdidas ascendentes a $893 millones.

Entre enero y septiembre de este año, la Policía recibió 744 referidos relacionados con casos de fraude, lo que representa más del 87% de los referidos registrados en el año anterior, cuando se registraron 854 referidos.

“Mensualmente, nosotros recibimos aproximadamente 83 referidos [...] Nosotros sabemos que hay muchos más casos allá afuera (que) no se reportan o no se hace la querella a veces por la vergüenza o sabemos de casos donde los familiares son los que están cometiendo el fraude y una persona no va querer reportar a un familiar”, dijo González.

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Aunque la campaña estaba pautada para comenzar más tarde este año, la ABPR decidió lanzarla antes por el aumento en el número de estafas en la isla, indicó Álvarez Rubio.

Como parte de la campaña, se desarrollaron piezas audiovisuales con personajes, escenarios y testimonios generados completamente con IA, donde se presentan situaciones cotidianas en las que el fraude puede parecer real, como una llamada que aparenta provenir de una institución financiera, una relación sentimental a través de un perfil falso o imágenes de supuestas causas y rescates utilizadas para solicitar dinero.