Cambio en la dirección financiera de FirstBank

Orlando Berges se retira tras casi 17 años en el banco y abre una nueva etapa en la jefatura financiera del conglomerado

9 de febrero de 2026 - 11:08 AM

Efraín Montalbán Ríos
Por Efraín Montalbán Ríos
Periodista de Negociosefrain.montalban@gfrmedia.com

El vicepresidente ejecutivo y principal oficial financiero (CFO, por sus siglas en inglés), Orlando Berges, se retirará de First BanCorp (NYSE: FBP) tras casi 17 años en la institución bancaria, anunció este lunes la matriz de FirstBank.

La jubilación de Berges será efectiva el próximo 30 de junio de 2026.

Bajo su liderazgo, la institución atravesó un proceso de recapitalización y recuperación que incluyó el fortalecimiento de los informes financieros, la ejecución de adquisiciones e integraciones clave, una planificación de capital más rigurosa y el robustecimiento del balance, elementos que hoy sostienen la rentabilidad y la posición de capital estable de FirstBank, aseguró el conglomerado financiero en un informe al mercado.

“Estamos profundamente agradecidos por el liderazgo de Orlando y su dedicación al éxito de FirstBank”, indicó Aurelio Alemán, presidente y principal oficial ejecutivo de FBP.

Berges se unió al conglomerado bancario en mayo de 2009 y desempeñó un papel central en la transformación y el fortalecimiento a largo plazo de la institución.

“Su integridad, profunda pericia financiera y orientación firme han dejado un impacto duradero en nuestra organización y en todas las partes interesadas”, continuó Alemán.

En su lugar, First BanCorp nombró a Said Ortiz, actual vicepresidente sénior y principal oficial de contabilidad, como el nuevo vicepresidente ejecutivo y CFO, efectivo el 1 de julio de 2026.

Ortiz cuenta con más de 19 años de experiencia en contabilidad, auditoría y gestión financiera, incluyendo roles de liderazgo en firmas globales de contabilidad pública profesional. Comenzó a trabajar en FBP en 2013.

La designación de Ortiz se da en el contexto de sus funciones en las divisiones de Contraloría y Finanzas, donde estuvo a cargo de áreas relacionadas con informes financieros, controles internos y contabilidad de la corporación.

Berges y Ortiz trabajarán de forma coordinada durante los próximos meses como parte del proceso de transición, comunicó la institución.

“Nos complace nombrar a Said como nuestro próximo principal oficial financiero”, expresó Alemán. “Su peritaje técnico, profundo entendimiento de nuestras operaciones y liderazgo comprobado continuarán impulsando nuestra estrategia financiera y apoyando los objetivos a largo plazo de la compañía”.

