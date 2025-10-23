Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
23 de octubre de 2025
82°nublado
NegociosBanca y Finanzas
Suscriptores
Bolsa de valores 08:29 PM
S&P 500
6746.43
0.7%
·
Dow Jones
46766.27
0.38%
·
Nasdaq
22972.13
1.02%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

FirstBank sigue de cerca los elementos de incertidumbre económica

La matriz del banco obtuvo $100.5 millones en ingresos netos mientras se “normaliza” en la demanda de crédito, dice su líder, Aurelio Alemán

23 de octubre de 2025 - 2:55 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Durante el tercer trimestre de 2025, la matriz de FirstBank reportó crecimientos en sus ganancias netas con $100.5 millones o 63 centavos por acción diluida. (Archivo)
Efraín Montalbán Ríos
Por Efraín Montalbán Ríos
Periodista de Negociosefrain.montalban@gfrmedia.com

El presidente y principal oficial ejecutivo (CEO) de First Bancorp (NYSE:FBP), Aurelio Alemán, aseguró este jueves estar “monitoreando” aquellos elementos de incertidumbre que pudieran afectar la economía de Puerto Rico, como el cierre del gobierno federal y las dinámicas de comercio internacional.

RELACIONADAS

No obstante, durante la llamada con inversionistas sobre los resultados financieros del tercer trimestre de 2025, el líder de la matriz de FirstBank se mostró esperanzado en que la economía puertorriqueña se sostenga con el flujo de fondos federales y los anuncios de expansión del sector manufacturero.

“Creemos que la expansión continua del sector manufacturero, junto con el flujo constante de fondos federales destinados a proyectos de infraestructura, seguirá impulsando la economía local en los próximos años. Nuestra franquicia se encuentra en una posición sólida para beneficiarse de esos vientos a favor, y esperamos desplegar nuestro capital de manera estratégica para continuar creciendo orgánicamente en todas nuestras regiones”, subrayó Alemán.

La previsión del desempeño de la economía sirvió como cierre de la presentación financiera de FBP durante el pasado trimestre, cuando reportó ingresos netos de $100.5 millones o 63 centavos por acción diluida. En septiembre de 2024, los ingresos netos del conglomerado sumaron $73.7 millones o 45 centavos por acción diluida.

“Registramos otro trimestre excepcional en nuestros resultados financieros, lo que demuestra nuestra capacidad para generar rendimientos consistentes para nuestros accionistas y mantener un progreso sostenido en nuestros indicadores financieros”, expresó Alemán.

Se “normaliza” la demanda de crédito

A pesar de que el conglomerado bancario registró un sólido desempeño durante el tercer trimestre del año en curso, el banquero destacó que hay indicios de “normalización” en la demanda de crédito de consumo tras varios años de crecimiento acelerado.

La demanda de crédito ha estado desacelerando desde el segundo trimestre, en especial dentro del segmento de autos, donde las aprobaciones de préstamos se redujeron en un 7% a septiembre pasado, precisó.

“Desde comienzos del segundo trimestre, hemos estado experimentando una desaceleración en la demanda de crédito al consumo, especialmente, y quiero destacarlo, en la industria automotriz, que ha estado por debajo de nuestras expectativas originales para el año”, expresó Alemán.

“Estamos viendo una normalización en las ventas de autos. Esperábamos una baja de alrededor del 5%, pero ha sido de 7% hasta septiembre (pasado)”, detalló el banquero a preguntas de los inversionistas.

El total de originaciones de préstamos -excluyendo la utilización de líneas de tarjetas de crédito- fue de $1,300 millones, lo que representa una disminución de $39.2 millones.

Sin embargo, el balance de la cartera de préstamos aumentó a septiembre pasado, en $181.4 millones, alcanzando $13,100 millones, impulsados por un incremento de $159.6 millones en préstamos comerciales y de construcción, de los cuales $109.9 millones correspondieron a la región de Puerto Rico y $53.5 millones a la región de Florida.

En consecuencia, el ingreso neto de interés tuvo un incremento anual de casi 8%, ascendiendo a $217.9 millones.

“Nuestra proyección de crecimiento en préstamos para el año, probablemente estará más cerca del rango de entre 3% y 4%, dependiendo del uso de las líneas de crédito comerciales y de cualquier nivel de pagos anticipados o no previstos que pudieran ocurrir”, dijo Alemán.

En tanto, el margen neto de interés (NIM, en inglés) se estimó en 4.57%, mientras que los depósitos básicos (excluyendo los depósitos intermediados y gubernamentales) alcanzaron los $12,800 millones y los activos totalizaron aproximadamente $19,300 millones.

Durante el pasado trimestre, el conglomerado bancario recompró $50.0 millones en acciones ordinarias y declaró $28.7 millones en dividendos de acciones ordinarias.

Tags
FirstBankFirst BancorpCierre del gobierno federalManufacturaPréstamos
ACERCA DEL AUTOR
Efraín Montalbán Ríos
Efraín Montalbán RíosArrow Icon
Por los pasados cinco años, Efraín Montalbán Ríos ha ejercido como periodista y productor en distintos medios de comunicación locales. Es egresado de la Escuela de Comunicación –ahora facultad- de la...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 23 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: