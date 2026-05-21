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Evertec anuncia la adquisición de una cuarta empresa en Brasil

La transacción ronda los $5.6 millones para adquirir el 67% de la participación accionaria de BBChain

21 de mayo de 2026 - 11:15 AM

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BBChain vendría siendo la cuarta adquisición estratégica de Evertec en Brasil, siendo la mayor transacción la tecnológica Sinquia, seguida de Tecnobank y Dimensa. (Suministrada .)
Efraín Montalbán Ríos
Por Efraín Montalbán Ríos
Periodista de Negociosefrain.montalban@gfrmedia.com

Evertec (NYSE: EVTC) anunció este jueves la adquisición mayoritaria de otra empresa con sede en Brasil, en esta ocasión, BBChain, startup brasileño especializado en infraestructura blockchain para instituciones financieras.

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La transacción ronda los $5.6 millones para adquirir el 67% de la participación accionaria de la brasileña, aún sujeta a la aprobación del Consejo Administrativo de Defensa Económica de Brasil (CADE), la autoridad antimonopolio del país suramericano.

Esta nueva adquisición representa un hito estratégico en la expansión de la tecnológica con sede en Puerto Rico en los mercados de activos digitales, tokenización y blockchain en Brasil.

“Esta adquisición fortalece nuestra capacidad para ofrecer soluciones innovadoras y escalables para instituciones financieras en Brasil y en toda América Latina”, afirmó Claudio Prado, vicepresidente ejecutivo y responsable de las operaciones de Evertec en Brasil.

Fundada en 2018 y con sede en São Paulo, BBChain ofrece soluciones de tokenización de activos, tecnologías de custodia digital e infraestructura blockchain empresarial diseñada para instituciones financieras y participantes del mercado de capitales en Brasil.

La adquisición de BBChain se estructurará en dos fases. El acuerdo prevé que Evertec adquiera el control accionario en el cierre, mientras que la participación restante estará condicionada al cumplimiento de metas de desempeño futuras.

Con esto Evertec busca ampliar su rol dentro del ecosistema de activos digitales en Brasil. Esto incluye la participación en iniciativas de la industria junto a asociaciones e instituciones líderes del sector de mercados de capitales brasileño, así como proyectos piloto de tokenización de activos actualmente en desarrollo.

La compra mayoritaria de BBChain se da solo a unos meses de diferencia desde que Evertec anunció la adquisición del 100% de Dimensa, una empresa tecnológica, también de Brasil, que ofrece servicios a instituciones financieras. Una transacción que requirió aproximadamente $181 millones.

BBChain vendría siendo la cuarta adquisición estratégica de Evertec en Brasil, siendo la mayor transacción la tecnológica Sinquia, seguida de Tecnobank y Dimensa.

Con la integración de la tecnología de BBChain, Evertec busca ampliar su apoyo a instituciones financieras en segmentos como fondos, renta fija y crédito, proporcionando infraestructura blockchain y conectividad con sistemas existentes de manera segura, escalable y alineada con los requisitos regulatorios de Brasil.

“BBChain aporta una sólida experiencia técnica y capacidades complementarias alineadas con nuestro portafolio de productos y prioridades estratégicas de largo plazo. Más que incorporar una nueva tecnología, estamos ampliando las soluciones que ofrecemos a clientes en fondos, renta fija y crédito, al tiempo que desarrollamos un modelo que puede replicarse en otros mercados de la región”, comunicó Prado.

Entra a ecosistema de pagos electrónicos de Chile

Por otro lado, Evertec (NYSE: EVTC) anunció también recientemente que firmó un acuerdo con Transbank para operar en el ámbito transaccional de Chile, informó Mac Schuessler, presidente y principal oficial ejecutivo (CEO) de la tecnológica puertorriqueña.

Transbank es el principal operador de medios de pago en Chile y uno de los principales adquirentes de América Latina.

“Esta colaboración con Transbank representa una oportunidad para seguir impulsando la evolución del ecosistema de pagos en Chile y en la región”, expresó Schuessler.

Con este acuerdo, Evertec continúa ganando terreno en la región latinoamericana, donde tiene operaciones en países como México y Brasil, tras múltiples adquisiciones estratégicas de la empresa.

“La experiencia, escala y capacidad de innovación de Evertec nos permiten apoyar a Transbank en esta nueva etapa, reafirmando al mismo tiempo nuestro compromiso de largo plazo con Chile como un mercado clave dentro de nuestra estrategia de crecimiento en América Latina”, añadió Schuessler.

Transbank fue fundada en 1989 y su sede es en Santiago, desde entonces ha sido un actor clave en la evolución de los pagos electrónicos en Chile por más de tres décadas, habilitando soluciones de pago para comercios de todos los tamaños y procesando millones de transacciones diariamente.

De acuerdo con Sergio Ávila, CEO de la tecnológica chilena, el rol de Transbank ha sido esencial en la modernización del comercio, la adopción de medios de pago digitales a lo largo del país y la integración del sistema financiero chileno con bancos e instituciones financieras internacionales.

“En un escenario cada vez más competitivo. Como compañía evaluamos permanentemente alternativas que nos permitan anticiparnos de manera exitosa a los desafíos actuales y futuros del negocio. Este acuerdo con Evertec representa un hito clave en nuestra hoja de ruta de transformación digital. Como compañía, tenemos la responsabilidad de impulsar nuevos niveles de servicio y avanzar con mayor agilidad para responder a las necesidades que nuestros clientes demandan”, comunicó Ávila.

Según la empresa, este acuerdo destaca la experiencia de Evertec apoyando a instituciones financieras en entornos regulatorios y operativos exigentes, y refuerza su rol como proveedor tecnológico confiable con presencia local y regional.

Asimismo, mantiene el impulso de Evertec de expandir su presencia en mercados de alto valor, incrementar ingresos recurrentes de largo plazo y profundizar relaciones con instituciones líderes en América Latina.

Entre enero y marzo pasado, la tecnológica puertorriqueña anunció la adquisición total de Dimensa, una empresa tecnológica brasileña que ofrece servicios a instituciones financieras. Esta transacción finalizó el 30 de abril yestuvo valorada en alrededor de $197 millones.

La compañía reportó en el primer trimestre un sólido desempeño en la región de Latinoamérica, particularmente en Brasil. Al comparar con el año anterior, los ingresos regionales aumentaron 32% en términos reportados.

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EvertecChileAmérica LatinaMéxicoBrasil
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Efraín Montalbán Ríos
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Por los pasados cinco años, Efraín Montalbán Ríos ha ejercido como periodista y productor en distintos medios de comunicación locales. Es egresado de la Escuela de Comunicación –ahora facultad- de la...
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