Gobernadora se reúne con las casas acreditadoras

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, se encuentra en la Ciudad de Nueva York visitando a las principales casas acreditadoras -Fitch Ratings, Moody’s y Standard & Poor’s- para mejorar la percepción sobre el desempeño económico de la isla. Esto con el fin de que Puerto Rico recupere su clasificación crediticia y pueda regresar a los mercados de capital a tasas razonables.

El acceso a los mercados es uno de los elementos necesarios para que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) culmine sus labores a cargo de las finanzas públicas de Puerto Rico, según la Ley federal Promesa.

“Estoy buscando que Puerto Rico salga de nuestra situación económica y podamos salir de la Junta de Supervisión Fiscal y volver a ingresar a los mercados económicos y, de esta manera, poder tener una mejor percepción de crédito en Puerto Rico”, expresó la gobernadora a través de un mensaje en sus redes sociales.

La primera reunión se produjo este martes, con Moody’s, mientras que esta mañana sostuvo una reunión con Fitch Ratings y en la tarde con Standard & Poor’s, informó.

González Colón estuvo acompañada del secretario de la Gobernación y director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf), Francisco Domenech.

Entre los asuntos que se discutieron, según la gobernadora, figura lo que podría ser el primer presupuesto balanceado y certificado por la JSF, así como los indicadores del mercado laboral y las inversiones en manufactura, que este año totalizaron $2,000 millones para un compromiso de sobre 4,000 empleos.

Para efectos de la JSF, para determinar que un presupuesto está balanceado debe mediar una auditoría del mismo al final del año fiscal.

“Aquí en Nueva York en las casas acreditadoras hemos tenido la oportunidad de discutir todos estos elementos y los indicadores de hacia dónde Puerto Rico se está moviendo, no solamente en los asuntos de Promesa, sino mejorar el acceso al crédito a través de las finanzas del pueblo de Puerto Rico”, sostuvo González Colón en redes.