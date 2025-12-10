Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NegociosBanca y Finanzas
Suscriptores
Bolsa de valores 10:12 PM
S&P 500
6886.80
0.68%
·
Dow Jones
48057.87
1.05%
·
Nasdaq
23654.16
0.33%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Gobernadora se reúne con las casas acreditadoras

Jenniffer González presenta la radiografía fiscal durante su primer año de gestión ante Fitch Ratings, Moody’s y S&P

10 de diciembre de 2025 - 5:25 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La primera reunión de la gobernadora Jenniffer González se produjo ayer, martes, con Moody’s, mientras que en la mañana de este miércoles sostuvo una reunión con Fitch Ratings y en la tarde con Standard & Poor’s. (Carlos Rivera Giusti)
Efraín Montalbán Ríos
Por Efraín Montalbán Ríos
Periodista de Negociosefrain.montalban@gfrmedia.com

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, se encuentra en la Ciudad de Nueva York visitando a las principales casas acreditadoras -Fitch Ratings, Moody’s y Standard & Poor’s- para mejorar la percepción sobre el desempeño económico de la isla. Esto con el fin de que Puerto Rico recupere su clasificación crediticia y pueda regresar a los mercados de capital a tasas razonables.

RELACIONADAS

El acceso a los mercados es uno de los elementos necesarios para que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) culmine sus labores a cargo de las finanzas públicas de Puerto Rico, según la Ley federal Promesa.

“Estoy buscando que Puerto Rico salga de nuestra situación económica y podamos salir de la Junta de Supervisión Fiscal y volver a ingresar a los mercados económicos y, de esta manera, poder tener una mejor percepción de crédito en Puerto Rico”, expresó la gobernadora a través de un mensaje en sus redes sociales.

La primera reunión se produjo este martes, con Moody’s, mientras que esta mañana sostuvo una reunión con Fitch Ratings y en la tarde con Standard & Poor’s, informó.

González Colón estuvo acompañada del secretario de la Gobernación y director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf), Francisco Domenech.

Entre los asuntos que se discutieron, según la gobernadora, figura lo que podría ser el primer presupuesto balanceado y certificado por la JSF, así como los indicadores del mercado laboral y las inversiones en manufactura, que este año totalizaron $2,000 millones para un compromiso de sobre 4,000 empleos.

Para efectos de la JSF, para determinar que un presupuesto está balanceado debe mediar una auditoría del mismo al final del año fiscal.

“Aquí en Nueva York en las casas acreditadoras hemos tenido la oportunidad de discutir todos estos elementos y los indicadores de hacia dónde Puerto Rico se está moviendo, no solamente en los asuntos de Promesa, sino mejorar el acceso al crédito a través de las finanzas del pueblo de Puerto Rico”, sostuvo González Colón en redes.

El viaje de la gobernadora se da a la par con la cuadragésima novena reunión pública de la Junta Fiscal, en la que González Colón también compartió los recientes indicadores económicos y las supuestas violaciones de contratos de parte de LUMA Energy.

Tags
Jenniffer GonzálezJunta de Supervisión FiscalMoodysFitch RatingsStandard & Poor’sAAFAFLUMA Energy
ACERCA DEL AUTOR
Efraín Montalbán Ríos
Efraín Montalbán RíosArrow Icon
Por los pasados cinco años, Efraín Montalbán Ríos ha ejercido como periodista y productor en distintos medios de comunicación locales. Es egresado de la Escuela de Comunicación –ahora facultad- de la...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 10 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: