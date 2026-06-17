Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
NegociosBanca y Finanzas
Suscriptores
Bolsa de valores 10:19 PM
S&P 500
7420.13
-1.21%
·
Dow Jones
51493.16
-0.97%
·
Nasdaq
26021.66
-1.35%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Kevin Warsh anuncia cambios en la Fed en un entorno de más inflación y tasas elevadas

El nuevo líder del banco central creó grupos de trabajo para evaluar comunicaciones, datos, inflación y el balance de la institución

17 de junio de 2026 - 4:46 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El nuevo presidente del banco central estadounidense juramentó el pasado 22 de mayo, en la Sala Este de la Casa Blanca, en Washington, luego de que su predecesor, Jerome Powell, cumpliera su término como presidente de la institución. (Alex Brandon)
Efraín Montalbán Ríos
Por Efraín Montalbán Ríos
Periodista de Negociosefrain.montalban@gfrmedia.com

El presidente de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh, afirmó este miércoles que el banco central estadounidense mantiene como prioridad recuperar la estabilidad de precios y revisar sus prácticas internas para mejorar la conducción de la política monetaria, luego de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC).

RELACIONADAS

En su primer mensaje al mando de la Fed, Warsh anunció cambios en el organismo con la creación de varios grupos de trabajo (task force) y le adelantó a la prensa estadounidense que vislumbra más cambios.

“Un cambio en el liderazgo es una oportunidad natural para reafirmar su misión (de la Fed), revisar las prácticas actuales y considerar si dichas prácticas cumplen mejor con nuestros objetivos. Mis colegas de la Reserva Federal y yo estaremos trabajando en estrecha colaboración para evaluar qué cambios podrían mejorar la conducción de la política monetaria”, expresó Warsh.

Como parte de una revisión amplia de la Reserva Federal, Warsh anunció la creación de cinco grupos de trabajo enfocados en áreas clave: comunicaciones de la Fed, el balance del banco central, el uso de datos económicos, productividad y empleos en una era de transformación tecnológica, y los marcos de inflación.

Todavía se encuentran en el período de reclutamiento de los miembros de estos comités de trabajos y Warsh espera que comiencen sus trabajos en las próximas semanas.

El nuevo presidente del banco central estadounidense juramentó el pasado 22 de mayo, en la Sala Este de la Casa Blanca, en Washington, luego de que su predecesor, Jerome Powell, cumpliera su término como presidente de la institución.

Más inflación e intereses más altos

Tras su reunión, el FOMC de la Fed revisó sus proyecciones económicas para este año fiscal y los dos siguientes, en los cuales se anticipa un panorama de mayor inflación e intereses más altos.

Aunque la tasa de inflación permaneció en el objetivo de 2% para el año fiscal 2028, para el año fiscal 2026 se anticipa un aumento en los precios de 3.6%, lo que supone un aumento de casi 1% cuando se compara con la proyección de 2.7% publicada por la Fed en marzo pasado. Mientras que para el año fiscal 2027 se espera una tasa inflacionaria de 2.3% o 0.1% más que el estimado anterior.

Asimismo, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos se revisó levemente a la baja anticipando un avance económico de 2.2%, 2.3% y 2.2% para los años fiscales 2026, 2027 y 2028, respectivamente.

Warsh indicó que, aunque la economía estadounidense continúa expandiéndose a un ritmo sólido, enfrenta incertidumbre elevada por factores como el conflicto en Medio Oriente. Añadió que “la inflación ha estado corriendo muy por encima del objetivo de inflación del 2% de la Fed”, una situación que, según dijo, se ha extendido por más de cinco años.

“Los precios persistentemente altos son una carga para el pueblo estadounidense, pero el pasado reciente no tiene por qué ser el prólogo”, afirmó Warsh, al insistir en que la institución está comprometida con su mandato dual de estabilidad de precios y máximo empleo.

Las tasas de referencia rondarán entre 3.8% y 3.4% entre los años fiscales 2026 y 2028, lo que supone un leve aumento cuando se compara con los 3.4% y 3.1% de la proyección pasada.

Los gobernadores que componen el FOMC votaron unánimemente a favor de mantener las tasas de fondos federales en torno al 3.6%, en su cuarta reunión consecutiva.

“No puedo dar ninguna orientación futura sobre lo que vamos a hacer después”, subrayó Warsh a preguntas de la prensa.

Entretanto, la proyección de la tasa de desempleo se estimó en 4.3% para los años fiscales 2026 y 2027, y 4.2% para el 2028.

Tags
Banco de la Reserva FederalTasa de interésJerome Powell
ACERCA DEL AUTOR
Efraín Montalbán Ríos
Efraín Montalbán RíosArrow Icon
Por los pasados cinco años, Efraín Montalbán Ríos ha ejercido como periodista y productor en distintos medios de comunicación locales. Es egresado de la Escuela de Comunicación –ahora facultad- de la...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 17 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: