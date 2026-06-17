Kevin Warsh anuncia cambios en la Fed en un entorno de más inflación y tasas elevadas

El presidente de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh, afirmó este miércoles que el banco central estadounidense mantiene como prioridad recuperar la estabilidad de precios y revisar sus prácticas internas para mejorar la conducción de la política monetaria, luego de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC).

En su primer mensaje al mando de la Fed, Warsh anunció cambios en el organismo con la creación de varios grupos de trabajo (task force) y le adelantó a la prensa estadounidense que vislumbra más cambios.

“Un cambio en el liderazgo es una oportunidad natural para reafirmar su misión (de la Fed), revisar las prácticas actuales y considerar si dichas prácticas cumplen mejor con nuestros objetivos. Mis colegas de la Reserva Federal y yo estaremos trabajando en estrecha colaboración para evaluar qué cambios podrían mejorar la conducción de la política monetaria”, expresó Warsh.

Como parte de una revisión amplia de la Reserva Federal, Warsh anunció la creación de cinco grupos de trabajo enfocados en áreas clave: comunicaciones de la Fed, el balance del banco central, el uso de datos económicos, productividad y empleos en una era de transformación tecnológica, y los marcos de inflación.

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Todavía se encuentran en el período de reclutamiento de los miembros de estos comités de trabajos y Warsh espera que comiencen sus trabajos en las próximas semanas.

El nuevo presidente del banco central estadounidense juramentó el pasado 22 de mayo, en la Sala Este de la Casa Blanca, en Washington, luego de que su predecesor, Jerome Powell, cumpliera su término como presidente de la institución.

Más inflación e intereses más altos

Tras su reunión, el FOMC de la Fed revisó sus proyecciones económicas para este año fiscal y los dos siguientes, en los cuales se anticipa un panorama de mayor inflación e intereses más altos.

Aunque la tasa de inflación permaneció en el objetivo de 2% para el año fiscal 2028, para el año fiscal 2026 se anticipa un aumento en los precios de 3.6%, lo que supone un aumento de casi 1% cuando se compara con la proyección de 2.7% publicada por la Fed en marzo pasado. Mientras que para el año fiscal 2027 se espera una tasa inflacionaria de 2.3% o 0.1% más que el estimado anterior.

Asimismo, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos se revisó levemente a la baja anticipando un avance económico de 2.2%, 2.3% y 2.2% para los años fiscales 2026, 2027 y 2028, respectivamente.

Warsh indicó que, aunque la economía estadounidense continúa expandiéndose a un ritmo sólido, enfrenta incertidumbre elevada por factores como el conflicto en Medio Oriente. Añadió que “la inflación ha estado corriendo muy por encima del objetivo de inflación del 2% de la Fed”, una situación que, según dijo, se ha extendido por más de cinco años.

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“Los precios persistentemente altos son una carga para el pueblo estadounidense, pero el pasado reciente no tiene por qué ser el prólogo”, afirmó Warsh, al insistir en que la institución está comprometida con su mandato dual de estabilidad de precios y máximo empleo.

Las tasas de referencia rondarán entre 3.8% y 3.4% entre los años fiscales 2026 y 2028, lo que supone un leve aumento cuando se compara con los 3.4% y 3.1% de la proyección pasada.

Los gobernadores que componen el FOMC votaron unánimemente a favor de mantener las tasas de fondos federales en torno al 3.6%, en su cuarta reunión consecutiva.

“No puedo dar ninguna orientación futura sobre lo que vamos a hacer después”, subrayó Warsh a preguntas de la prensa.