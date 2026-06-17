La Fed mantiene sin cambios las tasas de interés
El organismo federal no descarta que más adelante en el año haya un aumento
17 de junio de 2026 - 2:26 PM
17 de junio de 2026 - 2:26 PM
Washington - La Reserva Federal mantuvo sin cambios su tasa clave el miércoles, aunque casi la mitad de los responsables de política monetaria del banco central estadounidense señalaron que podrían respaldar un aumento de tasas más adelante este año, lo que sugiere una mayor preocupación por la inflación.
En un comunicado inusualmente breve tras su reunión de dos días, los funcionarios de la Fed eliminaron el lenguaje que sugería que su próximo movimiento sería recortar su tasa clave.
El breve comunicado probablemente refleja la influencia del nuevo presidente, Kevin Warsh, designado por el presidente Donald Trump y quien anteriormente ha criticado a la Fed por comentar de manera demasiado amplia sobre la economía.
La junta de gobierno de la Fed votó el miércoles a favor de mantener las tasas en torno al 3.6%, en su cuarta reunión consecutiva.
La editora de Negocios Joanisabel González explica los temas económicos más importantes a nivel local e internacional.
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