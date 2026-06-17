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Se adhiere a los criterios de The Trust Project

La Fed mantiene sin cambios las tasas de interés

El organismo federal no descarta que más adelante en el año haya un aumento

17 de junio de 2026 - 2:26 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la foto, el nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, durante su juramentación en la Sala Este de la Casa Blanca, el viernes 22 de mayo de 2026, en Washington. (Alex Brandon)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington - La Reserva Federal mantuvo sin cambios su tasa clave el miércoles, aunque casi la mitad de los responsables de política monetaria del banco central estadounidense señalaron que podrían respaldar un aumento de tasas más adelante este año, lo que sugiere una mayor preocupación por la inflación.

En un comunicado inusualmente breve tras su reunión de dos días, los funcionarios de la Fed eliminaron el lenguaje que sugería que su próximo movimiento sería recortar su tasa clave.

El breve comunicado probablemente refleja la influencia del nuevo presidente, Kevin Warsh, designado por el presidente Donald Trump y quien anteriormente ha criticado a la Fed por comentar de manera demasiado amplia sobre la economía.

La junta de gobierno de la Fed votó el miércoles a favor de mantener las tasas en torno al 3.6%, en su cuarta reunión consecutiva.

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EconomíaEconomía de Puerto RicoEconomía de Estados Unidos
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