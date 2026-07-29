La Fed mantiene sin cambios las tasas de interés

Washington - El presidente del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Kevin Warsh, aseguró este miércoles que el banco central “no dudará en actuar” para contener la inflación después de que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) decidiera mantener sin cambios la tasa de fondos federales en un rango del 3.5% y el 3.75%.

“Quiero subrayar, por supuesto, que las decisiones de este comité son de gran importancia y que, cuando sea necesario y oportuno, no dudaremos en actuar”, declaró Warsh en rueda de prensa.

El responsable del banco central estadounidense aseguró que “no existe un objetivo de inflación flexible” para el comité y que el “único” índice que contemplan es el máximo del 2%. Por disposición congresional, la Fed tiene un mandato dual: fomentar la mayor empleabilidad en Estados Unidos y contener la inflación.

“Para algunos hogares, empresas y profesionales del mercado, cinco años de inflación elevada han dejado una impresión errónea —difícil de disipar— de que el objetivo implícito de inflación de la Reserva Federal era, de algún modo, superior al 2%”, dijo.

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Pese a la inflación persistente y la incertidumbre por la escalada del conflicto en Oriente Medio, así como un previsible aumento de los precios de la energía, la FOMC mantuvo sin cambios la referencia de corto plazo que las instituciones financieras utilizan cuando se prestan entre sí.

“La decisión que tomamos hoy —la que discutimos en esa sala— fue lo más alejado de la inercia que pueda imaginar; aunque en este preciso instante se tratara de una elección puntual entre dos alternativas -cuyos resultados ya conocen—, debo decirles que el debate fue mucho más sólido y que nuestra reflexión sobre la mejor manera de alcanzar ese objetivo ha avanzado”, argumentó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió rebajar la tasa de interés la tarde del lunes antes del inicio de la reunión del FOMC y que presidió por segunda vez, Warsh, tras remplazar en mayo pasado a Jerome Powell con el apoyo del mandatario republicano, quien espera una política monetaria más flexible.

“Es fantástico. Es un tipo brillante, inteligente. Sabía que le encantaría ver tipos de interés más bajos, pero tiene una junta —una junta política— y ellos quieren mantener los tipos altos”, valoró Trump sobre Warsh este miércoles Trump en declaraciones a periodistas en la Casa Blanca.

A diferencia de la reunión del mes pasado, en la que se mantuvieron los tipos por unanimidad, en la votación de este miércoles, tres de los doce miembros de la junta de gobernadores votaron en contra de la decisión.

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Durante las semanas previas a la reunión de esta semana, gobernadores como Christopher Waller, abrieron la puerta a una posible subida de los tipos tras un mes de junio en que la inflación se situó en el 3.5%. El indicador se ubicó por debajo de las proyecciones, pero lejos del objetivo del 2% establecido por el banco central. En junio pasado, la tasa de inflación (PCE en inglés), que refleja el gasto de consumo personal en Estados Unidos, duplicó el indicador objetivo de la Fed, ubicándose en 4.1%.

Warsh destacó la “impresionante resiliencia” de la economía estadounidense pese a las “recientes perturbaciones” y consideró que las tendencias “son positivas y revelan un crecimiento sólido”.