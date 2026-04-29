Powell permanecerá en la junta de la Reserva Federal

El Banco de la Reserva Federal dejó sin cambios su tasa de interés de referencia por tercera reunión consecutiva, pero señaló que aún podría recortar las tasas en los próximos meses, decisiones que atrajeron la mayor cantidad de disensos desde octubre de 1992.

Mientras, su presidente -Jerome Powell- anunció este miércoles que continuará siendo miembro de la junta de gobernadores del banco central “por un periodo de tiempo por determinar”, una vez abandone su cargo el próximo 15 de mayo.

La decisión de Powell era esperada por muchos analistas ante la campaña de presión que ha ejercido sobre él el presidente estadounidense, Donald Trump.

“Tengo previsto mantener un perfil bajo en mi función de gobernador”, aseguró Powell en una rueda de prensa ofrecida tras la reunión del Comité Federal de Política Monetaria (FOMC, en inglés).

La decisión de Powell va en contra de la tradición de la institución, que marca que el presidente de la Reserva Federal abandona también su cargo en la junta de los siete gobernadores de la institución cuando su mandato al frente de la Fed no se renueva.

PUBLICIDAD

Con la permanencia de Powell -quien ha hecho de proteger la independencia de la Fed una parte clave de su legado- en la junta de gobernadores del banco central, Trump no podría elegir su reemplazo. Tres de los siete gobernadores actuales son designados por Trump.

Al mismo tiempo, la permanencia de Powell pospresidencia podría empeorar las tensiones con la administración Trump y crearía lo que algunos analistas denominan un escenario de “dos papas”, con un presidente y un expresidente, ambos en la junta de gobernadores de la Fed. En ese caso, las divisiones entre los responsables podrían aumentar, si algunos decidieran seguir el liderazgo de Powell en lugar del de Warsh.

Powell sería el primer presidente de la Fed desde 1948 que, al terminar su mandato, permanezca en el banco central.

Sin cambios, por el momento

Este miércoles, el banco central estadounidense mantuvo su tasa de corto plazo en 3.6%. Al comunicar su determinación, el lenguaje utilizado por los gobernadores del banco central sugiere que el próximo movimiento sería una reducción en la tasa de fondos federales. Tres funcionarios discreparon a favor de eliminar la referencia a un recorte futuro, mientras que un cuarto, Stephen Miran, discrepó a favor de un recorte inmediato de tasas.

Los disensos subrayan el nivel de división en el comité de 12 miembros que fija las tasas. Horas antes de la declaración de la Fed, una comisión del Senado aprobó mandar al pleno de ese cuerpo, la votación para determinar si Kevin Warsh debe ser el próximo director de la institución.

PUBLICIDAD

“Los acontecimientos en Oriente Medio están contribuyendo a un alto nivel de incertidumbre sobre las perspectivas económicas”, señaló la institución en un comunicado tras su reunión de dos días. “La inflación está elevada, en parte, reflejando el reciente aumento de los precios mundiales de la energía”.

Warsh ha prometido un “cambio de régimen” en el banco central y podría introducir cambios radicales en sus modelos económicos, sus estrategias de comunicación y su balance, pero probablemente le resulte más difícil implementar los recortes de tasas que busca el presidente Trump con una inflación por encima de 3%, superior al objetivo de 2% de la Fed.

La turbulencia al interior de la Fed llega mientras la economía sigue bajo circunstancias difíciles, poniendo al banco central en una situación difícil. La inflación ha saltado a 3.3%, un máximo de dos años, mientras la guerra hace subir los precios de la gasolina. Eso le dificulta al banco central reducir las tasas. La Fed normalmente deja las tasas sin cambios, o incluso las eleva, si la inflación está empeorando.

Al mismo tiempo, la contratación se ha frenado casi totalmente, dejando a quienes no tienen empleo, frustrados por la dificultad de encontrar nuevos trabajos. Por lo general, la Fed recorta las tasas cuando el mercado laboral es débil, para impulsar el gasto y el empleo.