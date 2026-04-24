Justicia federal archiva investigación penal contra el presidente de la Fed, Jerome Powell

Washington - El Departamento de Justicia archivó su investigación sobre el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, despejando un importante obstáculo para la confirmación de su sucesor, Kevin Warsh.

La fiscal federal para el Distrito de Columbia, Jeannine Pirro, dijo en X el viernes que su oficina estaba poniendo fin a su investigación sobre las extensas renovaciones del edificio de la Fed porque el inspector general de la Fed las examinaría en su lugar.

La medida podría conducir a una rápida votación de confirmación por parte del Senado para Warsh, un ex alto funcionario de la Fed que el presidente Donald Trump, republicano, nominó en enero para sustituir a Powell. El mandato de Powell como presidente termina el 15 de mayo. El senador Thom Tillis, republicano de Carolina del Norte, había dicho que se opondría a Warsh hasta que se resolviera la investigación, bloqueando efectivamente su confirmación.

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Una vez concluida la investigación, la transición de liderazgo en el principal banco central del mundo puede proceder rápidamente. Los republicanos elogiaron a Warsh durante una audiencia el martes, incluso cuando los demócratas cuestionaron su independencia de Trump, la falta de transparencia en torno a algunas de sus participaciones financieras, y lo que dijeron que era su flip-flopping sobre las tasas de interés. Aun así, el anterior nombramiento de Trump para la junta de gobernadores de la Fed, Stephen Miran, fue aprobado por el pleno del Senado solo 13 días después de su nominación.

La investigación fue una de las varias emprendidas por el Departamento de Justicia sobre los adversarios percibidos de Trump. Durante meses no había logrado ganar tracción, ya que los fiscales se esforzaban por articular una base para sospechar una conducta delictiva.

Un fiscal encargado del caso admitió en una vista a puerta cerrada celebrada en marzo que el gobierno aún no había encontrado ninguna prueba de delito, y un juez anuló posteriormente las citaciones enviadas a la Reserva Federal. El juez, James Boasberg, dijo que los fiscales habían presentado “esencialmente cero pruebas” para sospechar que Powell hubiera cometido un delito. Boasberg tachó la justificación de los fiscales para las citaciones de “endeble y sin fundamento”.

Más recientemente, los fiscales realizaron una visita sin previo aviso a una obra en construcción en la sede de la Fed, pero fueron rechazados, lo que provocó la reprimenda de un abogado defensor del caso, que calificó la maniobra de “inapropiada”.

Warsh dijo durante la comparecencia ante el Senado el martes que nunca prometió a la Casa Blanca que recortaría los tipos de interés, incluso cuando el presidente renovó sus llamamientos para que el banco central lo hiciera.

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“El presidente nunca me pidió que me comprometiera con una decisión concreta sobre los tipos de interés, y punto”, dijo Kevin Warsh, ex alto cargo de la Reserva Federal, a preguntas del Comité Bancario del Senado. “Ni nunca aceptaría hacerlo si él lo hubiera hecho... Seré un actor independiente si se me confirma como presidente de la Reserva Federal”.

Los comentarios de Warsh se produjeron pocas horas después de que a Trump, en una entrevista en la CNBC, se le preguntara si se sentiría decepcionado si Warsh no bajaba inmediatamente los tipos y respondiera: “Lo haría”.

La decisión de abandonar la investigación representa un raro retroceso para un Departamento de Justicia que en el último año ha actuado agresivamente, aunque sin éxito, para procesar a personalidades públicas que no son del agrado del presidente.

Robert Hur, abogado de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, no respondió inmediatamente el viernes a un correo electrónico en busca de comentarios.

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Los periodistas de Associated Press Michael Kunzelman y Alanna Durkin Richer contribuyeron en esta historia.

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