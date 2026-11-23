OFG Bancorp (NYSE:OFG) anunció este lunes el nombramiento de Mari Evelyn Rodríguez como la nueva principal oficial de operaciones (COO, por sus siglas en inglés) del conglomerado a partir del 1 de enero de 2027.

En su nuevo cargo, Rodríguez tendrá a su cargo la supervisión de la estrategia y las operaciones de la empresa y responderá directamente a José R. Fernández, presidente y principal oficial ejecutivo (CEO, en inglés) de la matriz de Oriental Bank.

“Este nombramiento refleja el enfoque continuo de OFG en fortalecer su liderato ejecutivo y desarrollar líderes capaces de impulsar la estrategia a largo plazo de la compañía de ser un banco digital con un toque humano”, expresó Fernández.

“Las nuevas responsabilidades de Mari Evelyn permitirán aprovechar su amplia experiencia en la industria de servicios financieros, mientras OFG continúa ejecutando su misión de generar progreso para sus clientes, empleados, accionistas y comunidades”, agregó.

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Rodríguez se reincorporó a OFG Bancorp en mayo de 2023, cuando asumió el cargo de principal oficial de banca de Oriental. A su llegada al conglomerado, la próxima COO indicó a El Nuevo Día que su prioridad era convertir a la institución en el banco de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en Puerto Rico.

De momento, el banco informó a El Nuevo Día que no evalúa candidatos para ocupar el cargo que deja Rodríguez.

Antes de regresar a la institución financiera, entre 2017 y 2023, Rodríguez se desempeñó como CEO de Marsh McLennan en Puerto Rico, una firma de corretaje de seguros comerciales. Previamente, entre 2006 y 2016, ocupó diversas posiciones de liderazgo en Oriental Bank y otras instituciones bancarias.

“Mari Evelyn (Rodríguez) ha desempeñado un papel clave en el crecimiento del negocio de banca de consumo de Oriental Bank desde su regreso a la compañía en 2023, y su colaboración ha sido fundamental para avanzar en la estrategia de banca digital de Oriental. Espero continuar trabajando con ella en esta nueva función”, sostuvo Fernández.

La institución bancaria informó a este medio que el puesto de COO en OFG Bancorp estuvo vacante desde finales de 2023, cuando Ganesh Kumar finiquitó un Acuerdo de Separación y Retiro, según un informe radicado el martes ante la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC, en inglés).